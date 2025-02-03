Μία από τις σπάνιες κοινές τους εμφανίσεις έκαναν η Έλενα Ασημακοπούλου και ο νέος της σύντροφος, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Κώστας Τσαρτσαρής, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σχέση του.

Το ζευγάρι μπορεί να μετρά αρκετούς μήνες σχέσης όμως κρατά πολύ χαμηλούς τόνους και ελάχιστες είναι οι κοινές φωτογραφίες του.

Οι δυο τους βρέθηκαν σε εμπορικό κέντρο των βορείων προαστείων για να κάνουν τα ψώνια τους.

Πριν από μία εβδομάδα η ηθοποιός είχε τα γενέθλιά της και ανέβασε μια τριώροφη τούρτα που της ετοίμασαν. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media ο Κώστας Τσαρτσαρής φαίνεται να ανάβει το τρίτο από τα κεριά που είχε η τούρτα καθώς οι δυο τους κάνουν προσεκτικά βήματα προς τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους.

Μιλώντας πριν από μερικούς μήνες στις κάμερες, η ηθοποιός δεν αρνήθηκε ότι έχει σχέση χωρίς όμως να ονοματίζει τον σύντροφό της.

«Είμαι πολύ καλά. Ναι (υπάρχει σχέση). Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ καλά», είχε πει.

Η Έλενα Ασημακοπούλου ήταν παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή Μπρούνο Τσιρίλο. Χώρισαν το 2022 μετά από 12 χρόνια σχέσης έχοντας αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία Ροζάρια. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2007 στη Μύκονο. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2010 και στη συνέχεια απέκτησαν την κόρη τους.

«Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο. Όταν χωρίζεις δεν μπορείς να είσαι ήρεμος και ψύχραιμος. Η λέξη "δυσκολία" είναι η μόνη που μπορεί να περιγράψει την κατάσταση του χωρισμού» είχε πει για το διαζύγιό της.

