Από το Walking Dead στη Λεωφόρο της Δόξας: Δικό του αστέρι απέκτησε ο Norman Reedus - Βίντεο

Το δικό αστέρι στο Hollywood Walk of Fame απέκτησε ο διάσημος 53χρονος Αμερικανός ηθοποιός Νόρμαν Ρίντους (Norman Reedus).

Ο τηλεοπτικός «Ντάριλ Ντίξον» από τη σειρά The Walking Dead πόζαρε υπερήφανος δίπλα στο αστέρι με το όνομά του στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας στο στο Χόλυγουντ της Καλιφόρνια.



'The Walking Dead' star Norman Reedus was honored with a star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/BVAsUo4tjb