Οι Spice Girls επιστρέφουν με επετειακό άλμπουμ

Οι Spice Girls - το εμβληματικό γυναικείο γκρουπ της δεκαετίας του 1990 - επιστρέφουν μουσικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, στις 4 Νοεμβρίου το γκρουπ θα επανακυκλοφορήσει το άλμπουμ του 1997 "Spiceworld" για τον εορτασμό της 25ης επετείου του δεύτερου LP τους.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς των Spice Girls στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διευρυμένο άλμπουμ θα περιλαμβάνει demos, νέα remix και ακυκλοφόρητες ζωντανές ηχογραφήσεις και τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου «Step To Me», το οποίο αρχικά εμφανίστηκε στη διαφημιστική καμπάνια των Spice Girls για την Pepsi.

Τα πέντε αρχικά μέλη, Βικτόρια "Posh" Μπέκαμ, Μέλανι "Sporty" Τσίσολμ, Τζέρι "Ginge" Χάλιγουελ, Μέλανι "Scary" Μπράουν και Έμμα "Μπέιμπι" Μπάντον - επιμελήθηκαν την επανέκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης ένα 15λεπτο megamix των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, με τίτλο "Spice Girls Party Mix".

