Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Ένας παπαγάλος στην κουζίνα - Δείτε το trailer

Η αρχή της εβδομάδας βρίσκει τον Μάρκο Σεφερλή με πολλά κέφια, στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».

Νέο ζευγάρι στην κουζίνα, ο Στέλιος και η Μιχαέλα, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προστασία των αδέσποτων ζώων. Απέναντί τους, οι γνωστές πια μετά από τέσσερις νίκες, Σωστιάννα και Εύα, οι οποίες μπαίνουν στην κουζίνα για πέμπτη φορά και ελπίζουν να αποσπάσουν με τη συνταγή τους θετικότερα σχόλια από τον Έκτορα.

Ο Στέλιος βάζει τη Μιχαέλα στην κουζίνα με ζητούμενο να μαγειρέψουν «noodles με γαρίδες». Ωστόσο, η Μιχαέλα θα δυσκολευτεί πολύ με αυτή τη συνταγή καθώς δεν έχει μαγειρέψει ποτέ κάτι παρόμοιο. Τον βαθμό δυσκολίας ανεβάζει και ένα καπάκι κατσαρόλας που λείπει και η Μιχαέλα το αναζητά απεγνωσμένα… Θα καταφέρουν να βγάλουν εκτός τους αντιπάλους τους;

Η Σωστιάννα με την Εύα, σε αυτή τη μαγειρική διαδικασία δε θα είναι μόνες τους. Έρχονται με μια παρέα που θα τους... χορέψει, τον παπαγάλο της οικογένειας, την Κλαιρίτα! Θα καταφέρουν με τον «μπακαλιάρο σκορδαλιά» να πουν για πέμπτη φορά πως «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»; Ο Έκτορας Μποτρίνι θα δώσει την απάντηση…

