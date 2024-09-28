Αποστόλης Τότσικας-Ρούλα Ρέβη: Η γνωριμία τους ξεκίνησε με καβγά που οδήγησε σε έναν μεγάλο έρωτα

Είναι από τα ζευγάρια που αγαπάμε να βλέπουμε. Ήρεμη δύναμη και με μια όμορφη οικογένεια που κινείται πάντα out of the box. Ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη βρέθηκαν στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησαν για τη σχέση τους αλλά και την επαγγελματική τους ζωή.

«Δεν είμαστε και πολύ η τυπική οικογένεια, μπορεί να βάλουμε δικούς μας κανόνες» ανέφερε η Ρούλα Ρεβη.

Αναφέρθηκε δε και στη γνωστή πια επεισοπιακή γνωριμία μέσα από έναν καβγά, όταν ο Αποστόλης Τότσικας καθυστέρησε δύο-τρεις ώρες για μία φωτογράφιση:

«Γνωριστήκαμε μέσα από καβγά. Μας είχε στήσει 2-3 ώρες, αλλά γύρισε και δεν μας το είπε. Του λέω: “Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Βγάλε την μπλούζα”. Μας είχαν πει να κάνουμε γυμνό για το Down Town».

Αλήθεια, όντας τόσα χρόνια στα περιοδικά και τις φωτογραφήσεις έχει ζήσει κακοποιητικές συμπεριφορές;

«Εγώ δεν έχω κάνει κακοποιητικά πράγματα, δεν ήμουν σε θέση. Τα περιοδικά έκαναν και σε εμάς. Μας πέταγαν τα πράγματα, μας έβαζαν να τα ξανακάνουμε. Τότε γίνονταν πολλά σέξι πράγματα και πολλές φορές ήθελαν κι άλλο. Ήταν μια νοοτροπία που υπήρχε, δεχόμασταν τρομερή πίεση».

Τέλος, ο Αποστόλης Τότσικας μίλησε για την επιτυχία που σημειώνει η σειρά Ηλέκτρα που πρωταγωνιστεί στην ΕΡΤ:

«Ηλέκτρα, δεύτερη σεζόν. Πάντα πηγαίνω για το καλύτερο. Βλέποντας τους συνεργάτες, υπήρχε ένα ‘αχ, τι κάνω;’. Και τους λέω “παιδιά, δώστε χρόνο, παίξτε μπάλα ωραία, πάμε να βάλουμε γκολ, και όλα αυτά θα έρθουν, αν είμαστε δεμένοι. Και αυτό έγινε. Μου αρέσει όταν διαφορετικές προσωπικότητες ερχόμαστε σε ένα σετ, γιατί στο τέλος είμαστε σαν μικρά παιδιά.»

