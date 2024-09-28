Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και συναισθήματα, το τελευταίο Gala του Power of Love οδήγησε τους παίκτες ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο τελικό. Με φόντο την αποχώρηση της Γλυκερίας, οι παίκτες βρήκαν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις και να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματά τους.

Ο Μεγάλος Τελικός του Power of Love: Τα ζευγάρια και οι Singles

Δύο βραδιές γεμάτες εκπλήξεις μας περιμένουν στο "Σπίτι της Αγάπης". Ποιοι κατάφεραν να φτάσουν στον μεγάλο τελικό;

Οι "Signles"

'Eμιλυ



Η Έμιλυ, που ξεκίνησε με ένα υποσχόμενο φλερτ με τον Πρόδρομο, βρέθηκε τελικά να πορεύεται μόνη της. Η απογοήτευσή της ενισχύθηκε από τις συγκρούσεις στο σπίτι, όπου η φιλία της με τη Νίκη την έκανε πολλές φορές, στόχο. Ωστόσο, η σχέση της με τη Μαρίνα την στήριξε και στο τελευταίο Gala μοιράστηκαν ανοιχτά τα συναισθήματά τους.

Δημήτρης



O Δημήτρης υπήρξε πολλές φορές η "Πέτρα του Σκανδάλου" για το σπίτι των κοριτσιών. 'Όπως αποκάλυψε απολαμβάνει το φλερτ και όπως αρκετές φορές είπε και ο ίδιος παρατηρεί τα μάτια σε μια γυναίκα. Αν νιώσει πως η κοπέλα του δεν τον εμπιστεύεται φεύγει από τη σχέση, όπως και έγινε στη σχέση του με την Σοφία. Στην πορεία αν και είχε κάποια σύντομα φλερτ με την Αλεξάνδρα, την Μαρίνα και την Kλαούντια, προτίμησε να παραμείνει Single. Οι ψήφοι που τον οδήγησαν να βρίσκεται στον τελικό, έφεραν ένταση και συζητήσεις στο σπίτι.

Τα ζευγάρια του μεγάλου τελικού

Μαρίνα - Γιώργος

Ένα νεοσύστατο ζευγάρι που φαίνεται να ήρθε αρκετά κοντά σε μικρό χρονικό διάστημα. Η Μαρίνα αρκετά πληγωμένη από τη συμπεριφορά του Δήμητρη, βρήκε "παρηγοριά" στην αγκαλιά του Γιώργου, ο οποίος βρέθηκε στο πλάι της από την πρώτη στιγμή.



Σωτηρία - Νίκος

Σωτηρία και Νίκος! Το ζευγάρι που έγινε πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης μέσα στο σπίτι του "Power of Love". Μια σχέση που πέρασε από πολλά σκαμπανεβάσματα, αφού οι απόψεις του Νίκου αντικρούστηκαν πολλές φορές με τα "πιστεύω" της Σωτηρίας. Αν και ο Νίκος πολλές φορές χρησιμοποιούσε το παρατσούκλι «snobaria» για την Σωτηρία, οι δυο τους βρήκαν ισορροπίες μεταξύ τους και κάνουν κοινά όνειρα για το μέλλον.



Ανδριάνα - Δήμος

Η σχέση της Ανδριάνας και του Δήμου στο "Power of Love" ήταν μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές. Υπήρξε μια αποκάλυψη που στάθηκε αιτία έντονων αντιπαραθέσεων. Ο Κρίς αποκάλυψε ότι η Ανδριάνα και ο Δήμος είχαν μια προϋπάρχουσα γνωριμία και ήρθαν κοντά όταν συναντήθηκαν στο Bodrum. Οι εντάσεις κορυφώθηκαν, οι κατηγορίες έδιναν και έπαιρναν και το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο. Ο "Δημούκος" όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλεί η Ανδριάνα ενώ στην αρχή του παιχνιδιού είχε ένα φλέρτ με την Μαρκέλλα, στην πορεία όλα άλλαξαν. Η Ανδριάνα και ο Δήμος συζήτησαν πολλές φορές για τα προβλήματα στην επικοινωνία τους, εξέφρασαν τα παράπονά τους και φαίνεται πώς βρήκαν τις δικές τους ισορροπίες στη σχέση τους.



Πλησιάζει ο μεγάλος τελικός! Θα αλλάξουν οι ισορροπίες; Θα δοκιμαστούν οι φιλίες και τα ζευγάρια;



Ο πιο παθιασμένος τελικός και το πιο δυνατό ραντεβού της χρονιάς! Ποιο κορίτσι και ποιο αγόρι θα νικήσουν με τη δύναμη της αγάπης; Θα το ανακαλύψουμε το Σάββατο και την Κυριακή στις 21:00!



Power of Love με την Κατερίνα Καραβάτου!



Μπορείτε να ψηφίσετε τους αγαπημένους σας παίκτες!

