Η δήλωση της Βατίδου για τη Δανάη Μπάρκα: «Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Οverweight »

Μια δήλωση που σίγουρα θα συζητηθεί πολύ έκανε σε βραδινή της έξοδο η Εύη Βατίδου σχετικά με τις στιλιστικές επιλογές της Δανάης Μπάρκα. Για την ακρίβεια της ζητήθηκε να μιλήσει γενικά για τις ενδυματολογικές επιλογές όλων των παρουσιαστριών και εξέφρασε από την αρχή αρνητική γνώμη για το γούστο τους.

«Η αλήθεια είναι ότι οι Ελληνίδες παρουσιάστριες δεν είναι ιδιαίτερα καλοντυμένες. Για να υποστηρίξεις τα ρούχα πρέπει και να σου πάει. Δεν είναι όλα για όλους», είπε αρχικά η Εύη Βατίδου.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.