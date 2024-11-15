Happy Treveller στo Λάος: Το α΄μέρος, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 16.00 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Ένα ιδιαίτερο ταξίδι ξεκινά το Happy Traveller αυτή την Κυριακή 17 Νοεμβρίου και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ταξιδεύουν μαζί με τον Ευτύχη και την Ηλέκτρα στη Νοτιοανατολική Ασία.

Δείτε το trailer:

Οι ταξιδιώτες μας αρχικά εξερευνούν τη Βιεντιάν που, εκτός από πρωτεύουσα, είναι και η μεγαλύτερη πόλη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος. Βλέπουν μοναδικά αξιοθέατα, δοκιμάζουν υπέροχα φαγητά και συνομιλούν με τους ντόπιους.

Βλέπουν από κοντά την αψίδα του θριάμβου στο Πατουξάι (Patuxai), τα επιβλητικά κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο, τους εντυπωσιακούς ναούς και τη διάσημη βουδιστική στούπα (ναό) Pha That Luang.

Περιηγούνται στην πόλη με τα παραδοσιακά και πολύχρωμα τουκ τουκ και επισκέπτονται την πιο πολυσύχναστη βραδινή αγορά της πόλης. Δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις, street food και τα παραδοσιακά φαγητά που επιλέγουν οι κάτοικοι του Λάος.

Στη συνέχεια, πηγαίνουν στη Λουάνγκ Πραμπάνγκ, την πιο δημοφιλή και τουριστική πόλη της χώρας, ανεβαίνουν στο σημείο με την καλύτερη θέα και πηγαίνουν βαρκάδα στο ποτάμι. Εκεί, ανανεώνουν το ραντεβού για το δεύτερο μέρος του Happy Traveller στο Λάος, για την εξερεύνηση της περιοχής γύρω από τη Λουάνγκ Πραμπάνγκ.

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες! Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.