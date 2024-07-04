Απίθανο guest της Έφης Θώδη στη συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Τεχνόπολη

Όταν άρχισε να ακούγεται αργά χθες βράδυ στα Social Media πως στη δεύτερη συναυλία της Μαρίνας Σάττι στην Τεχνόπολη βγήκε στη σκηνή η Έφη Θώδη οι περισσότεροι γέλασαν και νόμιζαν ότι τους κορόιδευαν. Όταν όμως άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα βίντεο που αποδείκνυαν πως όντως αυτή η σύμπραξη έγινε, έμειναν άφωνοι...

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μαρίνα Σάττι στην προηγούμενή της συναυλία, πριν από μία εβδομάδα, μέσα στο πρόγραμμά της τραγούδησε και ένα τραγούδι της Έφης Θώδη, το «Γλύκα, γλύκα». Το βίντεο «ανέβηκε» στο διαδίκτυο με την Έφη Θώδη «ταγκαρισμένη» και ένα τηλέφωνο για όποιον ενδιαφέρεται να κλείσει την Έφη για εμφάνιση! Και σάρωσε, τόσο σε «views», όσο και σε «likes», αφού ξεπέρασε τα 60.000!

