Απίστευτο τρολάρισμα στην Καμπούρη από τον κουμπάρο της Μάνο Μαγιάτη

Εννοείται κάνουμε πλάκα. Η σχέση που έχουν η Δέσποινα Καμπούρη και ο Μάνος Μαγιάτης είναι σχέση ζωής. Φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον είναι ενωμένοι και με διπλή κουμπαριά αφού ο Μάνος είναι ο νονός της μεγαλύτερης κόρης της παρουσιάστριας, της Έλενας και εκείνη βάφτισε την κόρη του Μελίνα.

Οικογένεια δηλαδή και όχι τυπικά, ουσιαστικά αφού πάντα είναι εκεί ο ένας για τον άλλον σε ότι κι αν χρειαστούν με πραγματική και ουσιαστική αγάπη.

