«Agatha All Along»: Δείτε το trailer της νέας σειράς της Marvel

H Marvel παρουσίασε το πρώτο τρέιλερ για το «Agatha All Along», το επερχόμενο spin-off της επιτυχημένης σειράς «WandaVision» του Disney+.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χαν επιστρέφει στο ρόλο της ως Agatha Harkness με την δημιουργό της σειράς Τζακ Σέιφερ να υπογράφει το σενάριο και να είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

«Η διαβόητη Agatha Harkness βρίσκεται καθηλωμένη και αποδυναμωμένη, αφού ένας ύποπτος γκοθ έφηβος τη βοηθά να απελευθερωθεί από ένα διαστρεβλωμένο ξόρκι.

Το ενδιαφέρον της κεντρίζεται όταν εκείνος την παρακαλεί να τον πάρει μαζί του στον θρυλικό Δρόμο των Μαγισσών, μια σειρά μαγικών δοκιμασιών που, αν επιβιώσει, ανταμείβει μια μάγισσα με αυτό που της λείπει. Μαζί, η Αγκάθα και αυτός ο μυστηριώδης έφηβος συσπειρώνουν μια απελπισμένη συμμορία και ξεκινούν να κατεβαίνουν, να κατεβαίνουν τον Δρόμο...», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Στο πλευρό της η Πάτι ΛουΠον και ο Τζο Λοκ μαζί με τους Σασίρ Ζαμάτα, Αλί Αν, Μαρία Ντίζια και Ντέμπρα Τζο Ραπ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ και η Γκάντζα Μοντέιρο μαζί με την Σέιφερ που ανέλαβε το πρώτο επεισόδιο.

Να σημειωθεί ότι είναι η προτελευταία σειρά του MCU για το 2024, η οποία έχει ανακοινωθεί από το 2021. Σύμφωνα με το Variety, το «Agatha All Along» θα κάνει ντεμπούτο στις 18 Σεπτεμβρίου μέσα από το Disney Plus, με διπλό επεισόδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

