Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Θέλω να σεβαστούμε λίγο επειδή δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα ο κίνδυνος»

Ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το σοκ ο Αντώνης Ρέμος από την κατάρρευση της Μαρινέλλας μόλις πριν από μία εβδομάδα στη σκηνή του Ηρωδείου, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που την οδήγησε στην εντατική του νοσοκομείου Υγεία, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Την ώρα του περιστατικού που συγκλόνισε το πανελλήνιο ο τραγουδιστής, στενός φίλος και συνεργάτης της (η Μαρινέλλα είναι σαν δεύτερη μητέρα του) βρισκόταν στα καμαρίνια και ετοιμαζόταν να ντυθεί για τη δική του εμφάνιση μαζί της. Και ήταν από τους πρώτους που κατάλαβε οτι κάτι δεν πάει καλά. Όταν του φώναξαν πως έπεσε στη σκηνή κάτασπρος μες τη φόρμα, φόρεσε όπως όπως τα παπούτσια του και έτρεξε πανικόβλητος τις σκάλες προς τη σκηνή. Και ήταν αυτός που έκλεισε την πόρτα στο ασθενοφόρο που την πήρε για να τη μεταφέρει στο ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Ο ίδιος όλες αυτές τις ημέρες δεν έχει μιλήσει για αυτό που έζησε, ενώ πηγαίνει τακτικά στο νοσοκομείο για να ενημερώνεται από κοντά για τις εξελίξεις με την υγεία της αγαπημένςη του Μαρινέλλας. Και φυσικά ε΄χει καθημερινή επαφή με την οικογένειά της.

Σήμερα η κάμερα της εκπομπής "Πρωινό Σουσού" και η Βίκυ Δέτσικα τον συνάντησαν στο αεροδρόμιο και ο Αντώνης Ρέμος με ευγένεια είπε: "Θα ήθελα λιγο να σεβαστούμε λίγο ακόμη επειδή δεν έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος. πολύ σύντομα θα τοποθετηθώ. Θέλουμε ακόμα λίγο χρόνο για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος".

