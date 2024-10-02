Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω γυρίσει πάρα πολλές φορές σπίτι μου κι έχω κλάψει με σχόλια για την εμφάνισή μου»

Για αρκετή ώρα η εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» ασχολήθηκε με την κίνηση της τραγουδίστριας Ματούλας Ζαμάνη να βγάλει την μπλούζα της επί σκηνής σε συναυλία της και τα χιλιάδες σχόλια που ακολούθησαν στα social media εναντίον της.

Σχόλια που σε γενικές γραμμές ήταν άκρως αρνητικά και αναφέρονταν στην εμφάνιση της τραγουδίστριας και όχι στην επιλογή της κίνησης που έκανε.

