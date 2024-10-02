Ο Κλιντ Ίστγουντ έδωσε στη δημοσιότητα μία μικρή γεύση από τη νέα του δραματική ταινία γεμάτη ηθικά διλήμματα, «Juror #2», με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Χουλτ. «Αυτή είναι μια ταινία που θα ήθελα να δω και που νομίζω ότι θα αρέσει σε πολλούς ανθρώπους. Εξετάζει τις γκρίζες ζώνες ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο των καθημερινών καταστάσεων και σε κάνει να αποφασίσεις για τον εαυτό σου» ανέφερε σε δήλωσή του στο «People», ο εμβληματικός σταρ και σκηνοθέτης.

From legendary filmmaker Clint Eastwood, comes Juror #2. Only in Theaters November 1. Get tickets now. #Juror2Movie https://t.co/t5q427Fd9a pic.twitter.com/lD2rNJoRqS October 1, 2024

Πρόσθεσε ότι ξεκίνησε με ένα «καλό σενάριο» από τον Τζόναθαν Έιμπραμς και μια «δυνατή ιστορία που πίστευε ότι θα γινόταν μια καλή ταινία». «Με ιντριγκάρει πραγματικά όταν μια ιστορία βάζει έναν χαρακτήρα σε ένα ηθικό δίλημμα, και αυτό είναι ένα δίλημμα στο οποίο όλοι θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον εαυτό μας ή να σχετιστούμε με κάποιον τρόπο» πρόσθεσε. Το καστ αστέρων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Τόνι Κολέτ, Ζόι Ντατς, Κίφερ Σάδερλαντ και Τζ. Κ. Σίμονς.

«Είχαμε μια πραγματικά σπουδαία ομάδα ηθοποιών, με επικεφαλής τον Νίκολας Χουλτ ο οποίος με εντυπωσίασε πραγματικά -είναι αυτό που νομίζω ότι είναι ένας κινηματογραφικός σταρ», συνεχίζει ο θρύλος του Χόλιγουντ. «Όλοι ήταν πολύ επαγγελματίες, ήρθαν προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δουλέψουν, αλλά περισσότερο από αυτό γελούσαμε κάθε μέρα. Είτε σκηνοθετώ είτε παίζω, νομίζω ότι είναι σημαντικό να απολαμβάνεις τη δουλειά, και αυτό κάναμε».

Το «Juror #2» σηματοδοτεί την επιστροφή του Ίστγουντ στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του ως Ταινία Λήξης του 38ου AFI Fest, στις 27 Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται η κυκλοφορία του στις αίθουσες την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.