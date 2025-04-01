«Ελπίζω να πεθάνω πριν γεράσω», αναφέρει ο Ρότζερ Ντάλτρεϊ του ροκ συγκροτήματος The Who. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι χάνει την όραση και την ακοή του, καθώς την 1η Μαρτίου έγινε 81 ετών.

«Οι χαρές του να γερνάς σημαίνουν ότι κουφαίνεσαι. Τώρα έχω επίσης τη χαρά να τυφλωθώ», δήλωσε ο Daltrey στο κοινό στο Royal Albert Hall του Λονδίνου κατά τη διάρκεια συναυλίας του, σύμφωνα με το Sky News.

The Who singer Roger Daltrey going deaf and blind at 81: ‘The joys of getting old’ https://t.co/j7ZnEQydwm pic.twitter.com/c9Mp2JEwLD — New York Post (@nypost) March 31, 2025

«Ευτυχώς, έχω ακόμα τη φωνή μου», είπε χαριτολογώντας. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Daltrey μίλησε για την απώλεια της ακοής του, εξηγώντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της 60χρονης και πλέον καριέρας του.

«Πάρτε ωτοασπίδες μαζί σας στις συναυλίες», είπε στο κοινό κατά τη διάρκεια μιας άλλης συναυλίας στο Λας Βέγκας το 2018, σύμφωνα με το TMZ.

Ο Ντάλτρεϊ έχει μιλήσει επίσης για τη γήρανση και τον θάνατο σε αρκετές συνεντεύξεις του. «Τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα, οπότε, ακούστε, είμαι έτοιμος να φύγω ανά πάσα στιγμή», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στους «Times».

«Πρέπει να είσαι ρεαλιστής», συνέχισε ο τραγουδιστής του «My Generation». «Δεν μπορείς να ζεις τη ζωή σου για πάντα. Όπως είπα, οι άνθρωποι της ηλικίας μου, είμαστε στη μέση. Δεν υπάρχουν χορδές κιθάρας για να αλλάξουμε σε αυτό το παλιό όργανο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι Who έγραψαν τον ύμνο της γενιάς τους, το «My Generation» το 1965. Ένα τραγούδι που συνδέθηκε με τη ζωή των Mods που ήταν διαφορετικοί από τους νέους της εποχής και τους Rockers με τους οποίους είχαν ανοιχτούς «λογαριασμούς». Με τους Who απέκτησαν ένα δικό τους στυλ στο χτένισμα, τα ρούχα και τις θρυλικές βέσπες με τα καθρεφτάκια.

Όσον αφορά στις ζωντανές εμφανίσεις ήταν αληθινή εμπειρία να δεις τους Who στα 60s και 70s. Δεν είναι τυχαίο που η μεγαλειώδης εμφάνισή τους στο Leeds το 1970 αποτελεί σήμερα, ίσως, την πιο ιστορική συναυλία ροκ συγκροτήματος και το live τους αν δεν υπάρχει σε rock δισκοθήκη είναι λειψή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.