Όπως δείχνουν και τα στοιχήματα, η Σουηδία και η Αυστρία θα δώσουν μάχη για το βραβείο. Η Ελλάδα, η οποία εκπροσωπείται από το τραγούδι «Αστερομάτα» που ερμηνεύει η Klavdia, σημειώνει ανοδικές τάσεις στα στοιχήματα, φτάνοντας στη 14η θέση. Η υψηλότερη από τότε που ανακοινωθήκαν οι συμμετοχές.

Αναλυτικά, στην πρώτη θέση των στοιχημάτων ως προς τις πιθανότητες νίκης στη Eurovision 2025 βρίσκεται η Σουηδία, που εκπροσωπείται από τους Φινλανδούς KAJ με ένα τραγούδι-ύμνο στη σάουνα, με απόδοση 3. Σύμφωνα με το Oddschecker, στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων ως προς τις πιθανότητες νίκης στη Eurovision 2025 είναι η Αυστρία με απόδοση 3,25. Η χώρα εκπροσωπείται από τον JJ, έναν κόντρα τενόρο που ερμηνεύει το τραγούδι «Wasted Love».

Η πρώτη τριάδα των στοιχημάτων ως προς τις πιθανότητες νίκης στη Eurovision 2025 ολοκληρώνεται με τη Γαλλία, που έχει απόδοση 7,25 και φαίνεται να μπαίνει ξανά στο παιχνίδι του βραβείου.

Το top 10 των στοιχημάτων

Ισραήλ με απόδοση 13

Φινλανδία με απόδοση 21

Ολλανδία με απόδοση 21

Εσθονία με απόδοση 34

Βέλγιο με απόδοση 41

Ουκρανία με απόδοση 51

Αλβανία με απόδοση 51

Το τραγούδι της Ελλάδας πλασάρεται, αυτή τη στιγμή, στη 14η θέση των στοιχημάτων ως προς τις πιθανότητες νίκης στον μουσικό διαγωνισμό, έχοντας απόδοση 151.

Με κινηματογραφική αισθητική και έντονα στοιχεία από την ελληνική παράδοση, το βιντεοκλίπ διάρκειας 3 λεπτών ζωντανεύει τους στίχους και τα συναισθήματα του τραγουδιού με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ματιά. Οι εικόνες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Μπενιουδάκη αποδίδουν με αριστοτεχνικό τρόπο τον συμβολισμό του τραγουδιού και εστιάζουν στον αποχωρισμό σε κάθε του μορφή.

Οι περισσότερες σκηνές γυρίστηκαν σε υψόμετρο 730 μέτρων στο χωριό Τετράλοφο Κοζάνης, ενώ μία σκηνή φιλοξενήθηκε στον εμβληματικό ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Mε κυρίαρχη τη φιγούρα της μητέρας που καρτερεί δακρύζοντας, στο βιντεοκλίπ εμφανίζονται πρόσωπα που έρχονται αντιμέτωπα με τον αποχωρισμό, ενώ το μικρό κορίτσι που βρίσκει ένα φτερό συμβολίζει τον ερχομό, την ελπίδα και το μέλλον, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.