Αντωνά-Σοϊλέδης: Στο ίδιο κομμωτήριο, με λίγες ώρες -μόλις 2- διαφορά

Η Μαρία Αντωνά και ο Άρης Σοϊλέδης μπορεί να έχουν χωρίσει -και όχι καλά- και να έχουν και οι δύο προχωρήσει τη ζωή τους, εκείνη με τον Γιώργο Λιάγκα και εκείνος με τη Μαριλίνα Κυπαρίσση αλλά υπήρξαν πολλά χρόνια μαζί, ζούσαν στο ίδιο σπίτι και πήγαιναν και για γάμο.

Είναι πολύ λογικό λοιπόν να έχουν αποκτήσει κοινά στέκια και φίλους και μαγαζιά που δεν αλλάζουν.

