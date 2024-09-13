Happy Traveller: Η 10η σεζόν έρχεται στον ΣΚΑΪ

355 επεισόδια γεμάτα μαγικές εικόνες

100 χώρες σε όλο τον πλανήτη

1 ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες

Είναι το Happy Traveller και έρχεται για 10η σεζόν στον ΣΚΑΪ



To Happy Traveller έχει ταξιδέψει σε όλη τη Γη. Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους έχουν επισκεφτεί σχεδόν όλη την Ελλάδα και περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου. Στόχος τους είναι να εξερευνήσουν κάθε γωνιά της χώρας μας και του πλανήτη.

Η πιο πολυταξιδεμένη οικογένεια της Ελλάδας ξεκινά με όρεξη τη 10η σεζόν και υπόσχεται να μοιραστεί με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ξεχωριστούς προορισμούς, εντυπωσιακές εικόνες, συγκλονιστικές δραστηριότητες και απίστευτες εμπειρίες ζωής.

Τα φετινά ταξίδια είναι μοναδικά: από τη Νοτιοανατολική Ασία στην Κεντρική Αμερική και από την Ιταλία έως την Ιρλανδία. Aλλά και νησιά της Ελλάδας και απομακρυσμένοι προορισμοί στη χώρα μας είναι μόνο μερικοί από τους προορισμούς της σεζόν που ξεκινά σύντομα.

Η οθόνη του ΣΚΑΪ "πλημμυρίζει" με εξωτικές εικόνες από την Ταϋλάνδη, ιστορία από το Λάος και κουλτούρα από την Καμπότζη. Εξερευνήσεις σε Μεξικό και Νικαράγουα και ιδιαίτερα οδοιπορικά σε Ιταλία και Ιρλανδία. Εντυπωσιακά κάστρα στη Ουαλία και μοναδικά τοπία στη Συρία.

Και επειδή η αγαπημένη χώρα των ταξιδιωτών μας, η Ελλάδα, δεν λείπει από καμία σεζόν του Happy Traveller, "κάνουμε βουτιές" σε Τήνο, Κύθνο, Σύρο, Κέα, Ρόδο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη και Καστελόριζο.

Οι ταξιδιώτες μας παίρνουν μαζί τους την πιο σημαντική αποσκευή τους - την καλή τους διάθεση - και ξεκινούν για την εντυπωσιακή 10η σεζόν στον ΣΚΑΪ.

HAPPY TRAVELLER

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

