Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση εγκαινιάζει τη νέα σεζόν με ένα μεγάλο πάρτι

Με ένα απελευθερωτικό πάρτι, με ελεύθερη είσοδο, που απλώνεται στη γειτονιά του Νέου Κόσμου, εγκαινιάζει τη νέα σεζόν, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου (18:00-00:00), η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Plisskën Festival, ξεκινά με ένα ξεσηκωτικό παιδικό πρόγραμμα από το Bobos Arts Festival με μουσική, χορό, bubbles και πολλές άλλες εκπλήξεις. Περιλαμβάνει DJ set με επιλεγμένες μουσικές για όλη την οικογένεια από το Bobos Family Radio, διαδραστικό χορευτικό δρώμενο από την ομάδα χορού Art can Act, bubble show από τους Kokoika, περιφερόμενο δρώμενο από τους Μαριονέτες Τζίκας.

Την ένταση θα ανεβάσει ένα πολυσυλλεκτικό lineup με αναπάντεχα ονόματα της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής:

Ο Αθηναίος μύστης της northern soul και κυνηγός σπάνιων βινυλίων DJ Breakin Moves, η νέα φωνή της ελληνικής ραπ Ladele, η Billie Kark με το δικό της Πάρτι, το φαινόμενο της ελληνικής house και τέκνο σκηνής K.atou, το δυναμικό hip-hop δίδυμο των Joker/Two-Face και, τέλος, η εκρηκτική Αυστραλιανή DJ και παραγωγός HAAi με τη μελωδική τέκνο της.

Πηγή: skai.gr

