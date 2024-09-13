Νίκος Κουρής-Ελένη Τοπαλίδου: Η κρίση, ο χωρισμός, τα unfollow και τα follow back

Η είδηση που τους θέλει σε διάσταση, αν όχι ήδη χωρισμένους έπεσε σαν βόμβα στον καλλιτεχνικό χώρο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτοί οι δύο άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια ζευγάρι και πάντα έδειχναν φουλ ερωτευμένοι, θα παντρεύονταν τελικά για να χωρίσουν πριν καν κλείσουν τον πρώτο χρόνο έγγαμου βίου.

Η γνωριμία τους κι ο έρωτας τόσων χρόνων

Το ειδύλλιο ανάμεσά τους ξεκίνησε πριν από 19 χρόνια, όταν ο Νίκος Κουρής πρωταγωνιστούσε στην παράσταση του «Γυάλινου Κόσμου» στο ιστορικό θέατρο Εμπρός και η Ελένη Τοπαλίδου ήταν υπεύθυνη για την κινησιολογία των καλλιτεχνών.

Κάπου εκεί ξεκίνησε η σχέση τους που έμελλε να κρατήσει 18,5 χρόνια, αν τελικά δεν καταφέρουν να τα ξαναβρούν.

