Αντιμισάρη-Τριπύλας: Η νικήτρια του DWTS και ο σκηνοθέτης του MasterChef έβλεπαν τους διαρρήκτες live

Μια πολύ δύσκολη νύχτα πέρασαν πριν τον Δεκαπενταύγουστο η χορεύτρια Μαρία Αντιμισάρη που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από το DWTS και ο σύζυγός της και σκηνοθέτης του MasterChef Κώστας Τριπύλας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, το ζευγάρι βρισκόταν διακοπές όταν ξαφνικά χτύπησε alarm στο κινητό της για παραβίαση του σπίτι τους και ξαφνικά βρέθηκαν να παρακολουθούν live την εισβολή κουκουλοφόρων στη μονοκατοικία τους στα Μελίσσια.

Ο συναγερμός χτύπησε αμέσως, οι τρεις διαρρήκτες ωστόσο είχαν άπλετο χρόνο στη διάθεσή τους. Επί μία ώρα και περίπου σαράντα λεπτά η δασκάλα, που συμμετείχε επί τέσσερις χρονιές στο φιλανθρωπικό show του ΑΝΤ1 «Dancing with the stars», την τέταρτη μάλιστα ήταν η νικήτρια με τον Ησαϊα Ματιάμπα, εκλιπαρούσε πότε το Α.Τ. Πεντέλης και πότε το 100 για να σπεύσουν στο σημείο άμεσα.

Όπως αποκαλύπτει η Espresso, όλα εκτυλίχθηκαν το ξημέρωμα της 12ης Αυγούστου, όταν στις 02.50 το ραντάρ κήπου «έπιασε» τις φιγούρες των τριών δραστών. Αμέσως η δασκάλα χορού Μαρία Αντιμισάρη κάλεσε το Α.Τ. Πεντέλης, ενώ ταυτόχρονα δέχτηκε τηλεφωνικά ειδοποίηση και από τον υπάλληλο της εταιρίας σεκιούριτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οικία απέχει μόλις τριακόσια μέτρα από το αστυνομικό τμήμα και η Μαρία Αντιμισάρη ξαφνιάστηκε όταν άκουσε τη νεαρή αξιωματικό υπηρεσίας να την παραπέμπει στο 100 και να της απαντά: «Λυπάμαι, κυρία μου, δεν διαθέτουμε περιπολικό και δύναμη για να σπεύσουμε στο σημείο τέτοια ώρα…».

Με αλλεπάλληλες καταγεγραμμένες κλήσεις προς το 100, η δασκάλα χορού εκλιπαρούσε την Άμεση Δράση να σπεύσει στο σημείο προτού προλάβουν οι εισβολείς να μπουν στο σπίτι παραβιάζοντας πόρτες και παράθυρα.

Η παραβίαση πόρτας με αναρρίχηση στο μπαλκόνι έγινε στις 04.16, όπως εξάλλου έχει αποτυπωθεί στο καταγραφικό μηχάνημα, δηλαδή μία ώρα και είκοσι έξι λεπτά απ’ το πρώτο τηλεφώνημα στο Α.Τ. Πέντελης. Κι όμως, το 100 έφτασε στο σημείο στις 04.37. Και δεν φτάνει αυτό. Αντί οι αστυνομικοί να περικυκλώσouv τη μονοκατοικία και να ζητήσουν ενισχύσεις, στέκονταν μπροστά απ’ τον κήπο και κοιτούσαν απέξω τις φιγούρες των δραστών να το βάζουν στα πόδια απ’ το πίσω μπαλκόνι.

Αδιάψευστος μάρτυρας ήταν και ο αδελφός του σκηνοθέτη, που ειδοποιήθηκε και πρόλαβε να φθάσει στο σημείο πολύ πριν από την Αστυνομία, που απλώς παρακολουθούσε τους κουκουλοφόρους να φεύγουν σαν κύριοι…

Παρ’ όλα αυτά, εκ των υστέρων οι αστυνομικοί δικαιολογήθηκαν πως πήγαν σε λάθος διεύθυνση, όπως και ο ανώτερος αξιωματικός της ΓΑΔΑ, που την επομένη τηλεφώνησε στο ζευγάρι ζητώντας συγγνώμη.

Προτού ξημερώσει, η νεαρή αξιωματικός υπηρεσίας τηλεφώνησε στη δασκάλα χορού και τη «διαβεβαίωσε» πως οι συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση διαπίστωσαν ότι όντως είχε πέσει θύμα διάρρηξης. Οι κουκουλοφόροι αφαίρεσαν κοσμήματα και κειμήλια από τον Πόντο.

