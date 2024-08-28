Καίτη Γαρμπή: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της για να υποδεχθεί το φθινόπωρο ανανεωμένη

Λίγο πριν το καλοκαίρι φτάσει στο τέλος του, η Καίτη Γαρμπή επέλεξε να δώσει μια φρέσκια πινελιά στην εμφάνισή της, ανανεώνοντας το χρώμα των μαλλιών της. Μέσα από το Instagram, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της τη νέα της εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ότι έχει υιοθετήσει ένα πιο «ζεστό» και ομοιόμορφο καστανό χρώμα.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας ανέφερε χαρακτηριστικά «Βαμμένα καστανά μαλλιά!», και ευχαρίστησε τον Νικόλα Βιλλιώτη, τον κομμωτή που έχει επιμεληθεί τις αλλαγές πολλών γνωστών Ελληνίδων.

Δες το νέο της look:

