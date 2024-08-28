Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καίτη Γαρμπή: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της για να υποδεχθεί το φθινόπωρο ανανεωμένη

Το ζεστό καστανό χρώμα των μαλλιών της είναι η τέλεια έμπνευση για το φθινόπωρο

Καίτη Γαρμπή: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της για να υποδεχθεί το φθινόπωρο ανανεωμένη

Λίγο πριν το καλοκαίρι φτάσει στο τέλος του, η Καίτη Γαρμπή επέλεξε να δώσει μια φρέσκια πινελιά στην εμφάνισή της, ανανεώνοντας το χρώμα των μαλλιών της. Μέσα από το Instagram, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της τη νέα της εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ότι έχει υιοθετήσει ένα πιο «ζεστό» και ομοιόμορφο καστανό χρώμα.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας ανέφερε χαρακτηριστικά «Βαμμένα καστανά μαλλιά!», και ευχαρίστησε τον Νικόλα Βιλλιώτη, τον κομμωτή που έχει επιμεληθεί τις αλλαγές πολλών γνωστών Ελληνίδων.

Δες το νέο της look:

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καίτη Γαρμπή νέο look WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark