Η Μαράια Κάρεϊ φέρεται να μην είχε επαφή με τη μεγαλύτερη αδελφή της τον τελευταίο μήνα της ζωής της, παρά το γεγονός ότι είχε μάθει ότι θα πέθαινε.

Ο στενός φίλος της Άλισον Κάρεϊ, Ντέιβιντ Μπέικερ, σε συνέντευξή του στην US Sun δήλωσε ότι η σούπερ σταρ «δεν προσπάθησε ποτέ να επικοινωνήσει» με εκείνη, ακόμα και όταν της είπαν πριν από ένα μήνα για την κατάσταση της υγείας της.

«Ένα τηλεφώνημα ή, ακόμα καλύτερα, μια βιντεοκλήση θα σήμαινε τόσα πολλά για την Άλισον. Αλλά δεν έγινε ποτέ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Μπέικερ, «βρισκόταν σε νοσηλεία στο σπίτι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες της ζωής της» και ήταν δυσαρεστημένη που η «μικρή αδελφή» της είχε διακόψει την επαφή μαζί της.

«Μιλούσε συχνά γι' αυτό. Αναρωτιόταν αν η Μαράια ή κάποιος από τους συγγενείς της θα ερχόταν στην κηδεία της. Μου είπαν ότι έχει προγραμματιστεί ένα μνημόσυνο σε μελλοντική ημερομηνία, αλλά τίποτα προς το παρόν. Η ανάλγητη απόρριψη πρόσθεσε περισσότερο πόνο στην Άλισον», τόνισε.

Στα απομνημονεύματά της το 2020 η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναφέρει για την αδελφή της ότι ήταν «συναισθηματικά και σωματικά ασφαλέστερο για μένα να μην έχω καμία επαφή», γεγονός που ώθησε την Άλισον να την μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Μπέικερ περιέγραψε τη φίλη του ως «έναν εξαιρετικά έξυπνο, ζεστό και ευαίσθητο άνθρωπο».

«Τη γνώριζα εννέα χρόνια και θα μου λείψει πολύ», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

