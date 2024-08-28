Τα λάθη των γονιών έχουν αντίκτυπο στα παιδιά. Ουμάι, Αζίζ Ουράς και Πάρλα πληρώνουν τις επιλογές του Τιμούρ, της Ρενγκίν και της Μπαχάρ. Η σκληρή αλήθεια, που τόσο καιρό ήταν στο σκοτάδι, βγαίνει στο φως και καταστρέφει σχέσεις και φιλίες χρόνων.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ ενημερώνει τα παιδιά της, την Ουμάι και τον Ουράς, ότι η Πάρλα είναι ετεροθαλής αδελφή τους. Αυτή η αποκάλυψη συγκλονίζει κυρίως την Ουμάι, η οποία αμέσως μόλις συναντιέται με την Πάρλα ξεσπά εναντίον της με βία.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Εν τω μεταξύ, η κα Νεβρά διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσει την επιτυχία της επέμβασής της και ταυτόχρονα την επέτειο γάμου της Μπαχάρ και του Τιμούρ. Εκεί, η Μπαχάρ επιφυλάσσει στον Τιμούρ μία τεράστια έκπληξη: όχι μόνο ανακοινώνει σε όλους το επικείμενο διαζύγιό τους, αλλά του αποδεικνύει ότι γνωρίζει τα πάντα και για τη σχέση του με τη Ρενγκίν και για την Πάρλα.

Ο καβγάς μεταξύ Ουμάι και Πάρλα στέλνει τη δεύτερη στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι και αυτό είναι η αφορμή για νέους τσακωμούς ανάμεσα σε Μπαχάρ, Τιμούρ και Ρενγκίν. Πώς θα ξεμπερδευτεί αυτό το κουβάρι και πώς θα γλιτώσει η Μπαχάρ από όλα τα δεινά που της συμβαίνουν καθημερινά;

Τέλος, οι συνεχείς τυχαίες συναντήσεις του Εβρέν και της Ντόρα, αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο τυχαίες. Έχουν μεγαλώσει μαζί στο ορφανοτροφείο, μόνο που ο Εβρέν την έχει ξεχάσει. Γιατί θέλησε να τον πλησιάσει, μετά από τόσα χρόνια;

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

