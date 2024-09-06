H Brooke Shields μας δείχνει πώς χόρευε στα 80s και το έχει ακόμα

Η Brooke Shields έκανε πάλι τον χαμό της στο TikTok και μάς ταξίδεψε πίσω στα 80s με ένα βίντεο που έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ! Πριν από λίγες ημέρες, η ίδια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, ένα βίντεο όπου συμμετέχει στο αγαπημένο TikTok trend «mom dancing to 80s music» και μας έδειξε πώς η ίδια χόρευε τότε το εμβληματικό τραγούδι «Smalltown Boy» των Bronski Beat.

Στο βίντεο, η Brooke επιλέγει ένα χαλαρό look, με φανερά νοσταλγική διάθεση και μόλις ακούει το τραγούδι αρχίζει να λικνίζεται στον ρυθμό του όπως έκανε στα νεανικά της χρόνια. Όπως αναφέρει, «όλα έχουν να κάνουν με τις εκφράσεις του προσώπου». Το βίντεο κλείνει με δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες η οποία είναι η ίδια στα 80s σε ηλικία μόλις 14 ετών, όπου φαίνεται να χορεύει στο θρυλικό κλαμπ «Studio 54» σαν να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Τι και αν έχουν περάσει τα χρόνια, η Brooke μας δείχνει πώς το έχει ακόμα!

Η ίδια είχε μιλήσει γι'αυτές τις φωτογραφίες

Για εμάς που αγαπάμε τα 80s και την ιστορία της ποπ κουλτούρας, αυτές οι φωτογραφίες είναι πραγματικά πολύτιμες. Η ίδια η Brooke έχει μιλήσει για εκείνη την εποχή σε συνεντεύξεις της και συγκεκριμένα για αυτές τις φωτογραφίες που την δείχνουν να χορεύει στο Studio 54, έναν χώρο που ήταν συνώνυμος με το glam και τη διασκέδαση της δεκαετίας του ’80. Σε μία από τις συνεντεύξεις της, έχει περιγράψει πώς, παρά την αυστηρή ανατροφή της, ήταν συχνά κομμάτι της λάμψης και της διασκέδασης εκείνης της εποχής, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως βρισκόταν στο Studio 54 όχι ως «ανήλικη που παραβίαζε κανόνες», αλλά συνοδευόμενη από τη μητέρα της, η οποία ήταν πάντα μαζί της και φρόντιζε να την προστατεύει.

Ανέφερε, επίσης, πόσο παράξενο της φαινόταν το γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία βρισκόταν σε ένα έντονα διαμορφωμένο περιβάλλον γεμάτο με ενήλικες. Ωστόσο, για την ίδια, εκείνες οι βραδιές είχαν κυρίως τη μορφή μιας διασκέδασης με φίλους, περισσότερο από μια «άγρια νυχτερινή ζωή» που μπορεί να φανταζόμαστε σήμερα όταν μιλάμε για το Studio 54.

Είναι εκπληκτικό το πώς μέσα από αυτό το TikTok trend, η Brooke κατάφερε να μας θυμίσει όχι μόνο την αγάπη της για τα 80s, αλλά και την αυθεντική εμπειρία της ως έφηβη star σε μια δεκαετία που λάτρευε τη μόδα, τη μουσική και το ασταμάτητο πάρτι. Το TikTok video δεν άργησε να γίνει viral, καθώς συνδυάζει μοναδικά τη νοσταλγία με τη διαχρονική γοητεία της Brooke Shields.

Αν δεν έχεις δει ακόμα το βίντεο, πρέπει σίγουρα να το τσεκάρεις! Είναι μια υπέροχη αναδρομή στο παρελθόν και μια γλυκιά υπενθύμιση ότι η Brooke είναι από τα διαχρονικά fashion και pop icons των τελευταίων δεκαετιών!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.