Σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Ντέμη Γεωργίου: Στην εντατική η παίκτρια του Masterchef, συγκλονίζει ο κολλητός της

Πολύ αργά το βράδυ χθες κυκλοφόρησε η είδηση που θέλει την πρώην παίκτρια του Mastechef και πετυχημένη chef  Ντέμη Γεωργίου να δίνει μάχη για τη ζωή της στην εντατική. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το Zappit  η 39χρονη, η οποία εργαζόταν στην Πάρο, έπαθε οξεία βακτηριακή μόλυνση με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της το βράδυ του Σαββάτου.  
Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Πάρου, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και το πρωί της Κυριακής η Ντέμη Γεωργίου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το κέντρο υγείας της Πάρου στην Αθήνα όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

