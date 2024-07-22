Muppet Show: Ξεκαρδιστικό βίντεο με τη Μις Πίγκι που... χορεύει Ζορμπά

Η Μις Πίγκι του Muppet Show χορεύει Ζορμπά σε αυτό το ξεκαρδιστικό βίντεο της δεκαετίας του ’70.

Το κλιπ δείχνει τη Μις Πίγκι, αλλά και τους άλλους λούτρινους σταρ του Muppet Show μερακλωμένους στους ρυθμούς του Ζορμπά, του Μίκη Θεοδωράκη, να σπάνε και πιάτα έως ότου ο Animal Monster παρακούσει τα μπουζούκια για μπαζούκα, και προκαλεί χάος.

Zorbas the Greek from the Muppet Show in the 70s 🙂 pic.twitter.com/m9JkUINY1G — well-meaning (@FreshSummerWind) July 6, 2024

Πηγή: skai.gr

