Ξεκαρδιστικό βίντεο: Η Μις Πίγκι του Muppet Show χορεύει Ζορμπά (σπάνε πιάτα, και μετά τα μπουζούκια… μπαζούκα)

Το κλιπ, που προβλήθηκε τη δεκαετία του '70, δείχνει τη Μις Πίγκι, αλλά και τους άλλους λούτρινους σταρ του Muppet Show μερακλωμένους στους ρυθμούς του Ζορμπά, να σπάνε και πιάτα έως ότου ο Animal Monster παρακούσει τα μπουζούκια για μπαζούκα

Muppet Show: Ξεκαρδιστικό βίντεο με τη Μις Πίγκι που... χορεύει Ζορμπά

Η Μις Πίγκι του Muppet Show χορεύει Ζορμπά σε αυτό το ξεκαρδιστικό βίντεο της δεκαετίας του ’70.

Το κλιπ δείχνει τη Μις Πίγκι, αλλά και τους άλλους λούτρινους σταρ του Muppet Show μερακλωμένους στους ρυθμούς του Ζορμπά, του Μίκη Θεοδωράκη, να σπάνε και πιάτα έως ότου ο Animal Monster παρακούσει τα μπουζούκια για μπαζούκα, και προκαλεί χάος. 

