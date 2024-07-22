Κατερίνα Καινούργιου: Με ένα σχόλιο μόλις επιβεβαίωσε -δημόσια- τη σχέση της

Με το που ολοκληρώθηκε η εκπομπή -και πριν από αυτό- η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στην Πάρο. Εκεί όπου έχει επιχείρηση ο Παναγιώτης Κουτσουμπής για τον οποίο ακούγεται -αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους ίδιους- οτι είναι ο νέος έρωτας στη ζωή της παρουσιάστριας.

Μια χρόνια φιλική γνωριμία που εξελίχθηκε σε σφοδρό έρωτα τους τελευταίους μήνες με τους δυο τους να είναι κυριολεκιτκά αχώριστοι. Στην Πάρο μαζί, στην Αθήνα μαζί -συνήθως στα μαγαζιά του, στην Αίγινα μαζί, στο Παρίσι μαζί, ε τι άλλο θέλουμε για να είμαστε απόλυτα σίγουροι;

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.