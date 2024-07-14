Λογαριασμός
Άννα Βίσση: Στη σκηνή με την viral πιτσιρίκα Μαλένα που τρέλανε όλο τον κόσμο

Η απίθανη ατάκα της μικρής και η τρολιά της Βίσση

Μια απρόσμενη guest εμφάνιση είχε στο πλευρό της η Άννα Βίσση στη συναυλία της στη Λάρνακα.

Η Άννα ανέβασε στη σκηνή τη μεγαλύτερη/μικρότερη θαυμάστριά της, την σταρ του TikTok Μαλένα που έχει εκατομμύρια views στα videos που ανεβάζει η μαμά της Γεωργία Κωνσταντίνου με την μικρούλα να τραγουδάει συνήθως μόνη της αλλά κάποιες φορές και μαζί τους και με τον μπαμπά της Γιώργο Σταμνά που παίζει κιθάρα και έτσι νανούριζε τη Μαλένα από μωρό.

Άννα Βίσση και Μαλένα

Άννα Βίσση
