Άννα Φόνσου: «Μου έχουν κρατήσει το χέρι τόσοι άντρες που πια έχει παραλύσει»

Χειραφετημένη από μικρή, πάντα στόχευε σε μια σπουδαία κοινωνική δράση και έτσι το 1997 ίδρυσε με δικό της κεφάλαιο το κοινωφελές ίδρυμα «Το σπίτι του Ηθοποιού», που αποτελεί και το μεγάλο της όνειρο.

Με την ειλικρίνεια που πάντα διακρίνει, η σπουδαία Άννα Φόνσου άνοιξε την ψυχή της στο «Λοιπόν» που κυκλοφορεί μιλώντας για όλα. Τις απώλειες, τον έρωτα, την κόρη που της έφερε η ζωή αλλά και το δικαίωμα ή όχι του Πέτρου Φιλιππίδη και του Δημήτρη Λιγνάδη να επιστρέψουν στη δουλειά τους μετά απ’ όσα έχουν συμβεί.

-Είχαμε απώλειες ηθοποιών το τελευταίο διάστημα…

«Πράγματι πριν μερικές μέρες είχα πάει και στη φίλη μου τη Νόνικα Γαληνέα για τον έναν χρόνο από τον θάνατό της και το ίδιο απόγευμα στην Κατερίνα Χέλμη που της έγινε ένα αφιέρωμα. Συνειδητοποιώ ότι δεν έχω πια φίλες, έχουν φύγει όλες».

-Πώς αισθάνεστε γι’ αυτό;

«Κάποτε με πείραζε γι’ αυτό και δεν έβλεπα τις ταινίες μου. Ήμουν η μόνη που ζούσα και τις έκοψα. Μετά σκέφτηκα ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλον τον κόσμο δεν μπορώ να πω γιατί σε μένα. Φυσικά και φοβάμαι τον θάνατο, αλλά έβαλα μπροστά τη λογική μου, κάτι που σπάνια το κάνω εγώ. Είπα ότι θέλω να ζήσω λίγα χρόνια ακόμη και για τους ανθρώπους που αγαπάω και για να ολοκληρωθεί το έργο μου. Να μη χρειαστεί να το γκρεμίσουν, αλλά να το συνεχίσουν».

-Και εσείς περάσατε πριν μερικά χρόνια ένα πρόβλημα υγείας, αλλά επιστρέψατε στα καθήκοντά σας σαν λιοντάρι…

«Δεν κάνω εκπτώσεις. Έφυγα από το νοσοκομείο με τον ορό στο χέρι. Δεν φοβήθηκα, είπα αν είναι να πάω από αυτό, οκ. Εγώ φοβάμαι τις αρρώστιες πολύ. Όπως είπε όμως ο Κλιντ Ίσγουντ «είναι ωραίο το γήρας να το αντιμετωπίζεις με κέφι».

-Είστε πράγματι η χαρά της ζωής…

«Η μάνα και ο πατέρας και η αδερφή μου ήταν έτσι. Δεν είχαμε να φάμε και γελάγαμε».

Ακούγεται τελευταία ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θα επιστρέψει στα καλλιτεχνικά δρώμενα…

«Αφού η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι δεν θα μας αφήσει όλες έγκυες, γιατί να μην επιστρέψει; Και ο Φιλιππίδης, αλλά και ο Λιγνάδης που είναι φίλος μου, αν πιστεύουν ότι μπορούν να δουλέψουν, γιατί να μην ξαναδουλέψουν; Πρώτα πρώτα ο Δημήτρης είναι ο μεγαλύτερος θεατράνθρωπος και η δικαιοσύνη έχει αποφασίσει».

Μιλήσατε με τον Δημήτρη Λιγνάδη μετά την αποφυλάκισή του;

«Ναι, δεν θέλει να ανακατεύει άλλους, γι’ αυτό δεν μιλάει για αυτό που έχει συμβεί. Ακόμη δεν είναι έτοιμος να κάνει πράγματα, αλλά σε λίγο θα είναι. Δεν ξέρω βέβαια αν θα του δώσουν την ευκαιρία. Ήταν πλήγμα μεγάλο αυτό που συνέβη για εκείνον, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι γιος του σπουδαίου Τάσου Λιγνάδη και δεν είναι εύκολο να βάζουμε τέτοιες ετικέτες στους ανθρώπους».

Ποια είναι η γνώμη σας για το νομοσχέδιο σχετικά με τον γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών;

«Δεν με ενοχλούν καθόλου οι ομοφυλόφιλοι, οι περισσότεροι φίλοι μου είναι ομοφυλόφιλοι. Είναι γνωστό ότι στο θέατρο με λέγαν και αδελφομάνα. Αυτό που με ενοχλεί, είναι για τα παιδιά. Πώς θα πει ένα παιδί μαμά και μπαμπά δυο άντρες; Θα του δημιουργηθούν κενά. Οι ίδιοι ας βάλουν και νυφικό δεν με ενοχλεί καθόλου. Κάποιοι γνωστοί μου ομοφυλόφιλοι έχουν παιδί και όταν του έβαλαν έκθεση στο σχολείο είπε ότι τον μπαμπά τον λένε Γιώργο και τη μαμά Αντρέα. Έφυγε μετά στο εξωτερικό και δεν θέλει να ξαναγυρίσει».

Εσείς έχετε την ανάγκη ενός συντρόφου;

«Έχω φίλες που είναι τόσο κοντά μου οπότε δεν έχω ανάγκη από κανέναν άντρα να μου κρατάει το χέρι. Μου έχουν κρατήσει το χέρι τόσοι άντρες που πια έχει παραλύσει (γέλια). Έχω και την εγγονή μου που είναι αντικαταστάτριά μου στα ερωτικά (γέλια). Ασχολείται με κολύμβηση στο ύπτιο».

Θυμάστε κάποιο ακραίο περιστατικό με θαυμαστή που σας έχει τύχει;

«Ένας θαυμαστής μου έγραφε γράμματα κάθε μέρα ήθελε να μου πιάσει το χέρι. Με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Του είπα μια μέρα αν θες έλα περίμενε απ’ έξω από το θέατρο και μου είπε βεβαίως, αλλά τι θα φοράτε για να σας γνωρίσω (γέλια)».

Η υιοθεσία της κόρης σας ήταν φαντάζομαι ό,τι καλύτερο έχετε κάνει;

«Ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στη ζωή μου η υιοθεσία της κόρης μου. Όταν την υιοθέτησα από την αδερφή μου, αποφάσισα να μην κάνω εγώ δικό μου παιδί. Με κάλυψε απόλυτα μέχρι τώρα. Δεν με διέψευσε ποτέ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.