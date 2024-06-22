Κρυσταλλία Κεφαλούδη: Η συνεργασία μου με τους «Πανθέους» ήταν μαγική

Το ζεστό χαμόγελο και το ταλέντο είναι δύο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Κρυσταλλία Κεφαλούδη ή αλλιώς τη Μαριάννα από την αγαπημένη, δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι». Με την επανεμφάνισή της στη σειρά, κάνει τον απολογισμό της στο skai.gr και εξηγεί ποια συνθήκη την άγχωσε ιδιαίτερα. Ακόμα, αποκαλύπτει κάποιες από τις εξελίξεις που θα δούμε προσεχώς καθώς και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια...

Ποια είναι η αίσθηση που σας έχει αφήσει η φετινή τηλεοπτική σεζόν;

Σαφέστατα μπορούμε να μιλήσουμε για μια πλούσια σε ποσότητα, αλλά κυρίως σε ποιότητα τηλεοπτική χρονιά μυθοπλασίας και να αναφωνήσουμε «καιρός ήταν». Είχαμε πολλές σειρές εποχής, ακούσαμε τη γλώσσα μας, αγγίξαμε την ιστορία μας, μας συστήθηκαν πολλοί νέοι αξιόλογοι ηθοποιοί, αλλά και συνεργάτες γενικότερα, και επακόλουθα δόθηκε στο κοινό μια μεγάλη γκάμα επιλογών. Είναι ασφαλές να πούμε ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα, ειδικά αν θέλουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή να κοιτάμε κατάματα και ισάξια τις εξωτερικές παραγωγές.



Θετικά ή αρνητικά είναι κατά βάση τα αποτελέσματα που επιφέρει ο σκληρός ανταγωνισμός που επικρατεί;

Ο σκληρός ανταγωνισμός μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κινητήριο μοχλό στη βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών, άπαξ φυσικά είναι υγιής. Η πρόκληση να γινόμαστε καλύτεροι και περισσότερο ανταγωνιστικοί αναμφισβήτητα ευνοεί την αύξηση δημιουργίας και συντελεί στην ανάπτυξη της βιομηχανίας του θεάματος εν γένει. Βέβαια, είναι γνωστό ότι συνήθως ερχόμαστε αντιμέτωποι και με αθέμιτες πρακτικές με τη λογική της «κατσίκας του γείτονα», οι οποίες οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς και δυστυχώς πολλές φορές καθιστούν επιζήμια την ομαλή λειτουργία της. Κανένας δεν θα ήθελε να επιστρέψουμε στα πέτρινα χρόνια της τηλεόρασης, φαντάζομαι.



Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας με τους «Πανθέους»;

Με μία λέξη: μαγική! Αισθάνομαι πολύ τυχερή και ευτυχής γιατί «Οι Πανθέοι» απαρτίζονταν από μία ομάδα εκλεκτών συναδέλφων – έμαθα πάρα πολλά κοντά τους - μα πρωτίστως καταπληκτικών ανθρώπων. Γίναμε οικογένεια και μπορώ να πω ότι πλέον έχω αποκτήσει σχέσεις ζωής.



Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε μπαίνοντας στον... κόσμο του Τάσου Αθανασιάδη;

Ο κόσμος του Τάσου Αθανασιάδη αποτελεί από μόνος του μια τεράστια πρόκληση. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα-ποταμός με δυνατούς, πληθωρικούς και σύνθετους χαρακτήρες. Προσωπικά εστίασα πάρα πολύ στον τρόπο ομιλίας, κίνησης, εκφοράς λόγου αλλά και διείσδυσης σε έναν χαρακτήρα που έζησε σε μια άλλη εποχή, εντελώς διαφορετική από τη δική μας. Το μεγαλύτερο στοίχημα-πρόκληση όμως, ήταν ξεκάθαρα το να αναπαραστήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα, την εποχή στην οποία διαδραματίζεται και περιγράφει το έργο.

Έχετε εντοπίσει κοινά στοιχεία με τη Μαριάννα που υποδύεστε;

Σε πρώτο επίπεδο το κοινό στοιχείο που αναγνώρισα στη Μαριάννα είναι αυτό της ανεξαρτησίας και της δυναμικότητας. Όταν για παράδειγμα συνειδητοποίησε ότι ο Φάνης δεν την αγαπάει αληθινά, σηκώθηκε και έφυγε. Ποια γυναίκα είχε την δυνατότητα να πράξει το ίδιο εκείνη την εποχή; Εδώ ακόμα και στις μέρες μας σε πολλές περιπτώσεις είναι τρομερά δύσκολο. Στην πορεία εξέλιξης του ρόλου συνδέθηκα βαθύτερα μαζί της καθώς ένιωσα τον πόνο και την απογοήτευσή της. Έχω βιώσει κι εγώ, κατά το παρελθόν, αυτό το πικρό αίσθημα της προδοσίας και της εξαπάτησης όπου ό,τι έζησες μοιάζει σαν να ήταν ψέμα και τίποτα παραπάνω. Σκληρό.



Δεχθήκατε κάποια περίεργη αντίδραση εξαιτίας του ρόλου σας;



Δεν θα ξεχάσω ποτέ μία μέρα που είμαι στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω αμέριμνη, εμφανίζεται μπροστά μου ένας άντρας περίπου εξήντα χρονών και αρχίζει να μου κουνάει το δάχτυλο φωνάζοντας: «Ντροπή σου ξελογιάστρα που πηγαίνεις με παντρεμένους! Ν’ αφήσεις τον Φάνη ήσυχο, ακούς;». Γύρισε όλο το κατάστημα! Μου φάνηκε πολύ αστείο γιατί αφενός ήταν άντρας και όχι γυναίκα, όπως συμβαίνει συνήθως, και αφετέρου γιατί το ζούσε λες και ήξερε τον Φάνη προσωπικά. Το διακωμώδησα και του απάντησα «Δεν είμαι η Μαριάννα, είμαι η Κρυσταλλία αλλά όταν τη δω θα της μεταφέρω τα παράπονά σας». Ευτυχώς το κατάλαβε και μου ζήτησε συγνώμη.

Η Μαριάννα έχει επιστρέψει και είναι κάπως διαφορετική. Τι έχει αλλάξει στη ζωή της;

Έχουν αλλάξει όλα γύρω της εκτός από ένα: Ο Φάνης Πανθέος. Έχει προχωρήσει μεν τη ζωή της αλλά της είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτεί ότι αυτός που υποτίθεται την λάτρευε απλώς την κορόιδευε και το χειρότερο ότι της έφαγε τόσο χρόνο από την ζωή της. Ειδικά για τη γυναίκα το θέμα του χρόνου είναι πολύ πιο σημαντικό απ’ ότι στους άντρες λόγω μητρότητας.



Θα προκαλέσει νέα ρήξη στη σχέση Φάνη και Βέτας;

Στόχος της είναι η ηθική αποκαθήλωση του Φάνη με μια μορφή δικαίωσης. Αν αυτό προκαλέσει ρήξη στη σχέση τους μέλλει να το δούμε...

Τι να περιμένουμε να δούμε στα προσεχή επεισόδια της σειράς;

Πλέον έχουμε μπει στη σκοτεινή περίοδο του πολέμου όπου παράλληλα διαδέχονται οι αποκαλύψεις η μία μετά την άλλη. Είναι το τελευταίο και πιο συναρπαστικό κεφάλαιο των Πανθέων και σίγουρα θα μας καθηλώσει.



Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια;

Διανύουμε το μεταβατικό διάστημα ζυμώσεων και συζητήσεων, σε λίγο καιρό θα μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για τις νέες δουλειές. Προς το παρόν, ετοιμαζόμαστε για δεύτερη χρονιά για μία μίνι περιοδεία με την παράσταση «Πιάσε Τ’ Όνειρο» με τον αγαπημένο συνάδερφο Ζήση Παπαΐωάνου .



