Οι ταινίες που θα δούμε το Σαββατοκύριακο σε TV και πλατφόρμες

127 ώρες, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Σάββατο 22/06 στις 20:15

Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ

Ηθοποιοί: Τζέιμς Φράνκο,Κέιτ Μάρα,Άμπερ Τάμπλιν

Ένας ριψοκίνδυνος ορειβάτης παγιδεύεται σε ένα από τα φαράγγια της Γιούτα. Μην έχοντας ενημερώσει κανέναν για το πού βρίσκεται και ανίκανος να καλέσει βοήθεια, φτάνει στα άκρα για να επιβιώσει. Η ταινία προτάθηκε για 6 Όσκαρ.

Match Point στο COSMOTE CINEMA 2HD, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Κυριακή 23/06 στις 20:15

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Ηθοποιοί: Σκάρλετ Γιοχάνσον, Τζόναθαν Ρις Μάγιερς,Έμιλι Μόρτιμερ

Σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του, ένας πρώην επαγγελματίας τενίστας ερωτεύεται μια γοητευτική ηθοποιό, που τυχαίνει να έχει σχέση με έναν φίλο του κι αδελφό της μέλλουσας συζύγου του… Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

