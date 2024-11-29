Ανδριάνα Μπάμπαλη: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της μετά από 20 χρόνια σχέσης!

Είκοσι ολόκληρα χρόνια είναι μαζί η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο μουσικός σύντροφός της Άκης Κουτσουπάκης. Και σήμερα ενώθηκαν και με πολιτικό γάμο. Και το έδειξε η ίδια με μια κοινή τους φωτογραφία στα προσωπικά της Social Media με τους φίλους τους να σπεύδουν να τους δώσουν συγχαρητήρια για κάτι που ανάμεσά τους ήταν μια εντελώς τυπική διαδικασία που απλά έγινε.

Γιατί ως παντρεμένοι είναι τόσα χρόνια μαζί κι ευτυχισμένοι. Ο γάμος τους αρχικά ήταν να γίνει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πολιτικός το 2019, το είχε ανακοινώσει η ίδια τότε σε μια συνέντευξή της στην εκπομπή "Happy Day" λέγοντας:

«Με τον σύντροφό μου, είμαστε μαζί 15 χρόνια, είναι μουσικός κι έχουμε συνεργαστεί σε πολλά τραγούδια μου. Aποφασίσαμε να παντρευτούμε, μάλλον τώρα κοντά. Τυπικά, μη φανταστείς εκκλησίες και νυφικά. Θα παντρευτούμε πολιτικά! Τώρα που μεγάλωσα είπα ας παντρευτώ και εγώ, μην μείνω χαρακτηρισμένη ως γεροντοκόρη. Να έχω ένα γάμο στο ενεργητικό μου, δεν υπήρξε κάποια πρόταση γάμου απλά το συζητήσαμε».

Αρκετούς μήνες αργότερα, όταν ρωτήθηκε αν παντρεύτηκαν είχε πει:

«Δεν έγινε ο γάμος τελικά, θα γίνει αργότερα γιατί είχαμε κάποια θέματα οικογενειακά, υγείας κλπ… Περιμένουμε να στρώσουν τα πράγματα για να γίνει σωστά. Συζώ με τον ίδιο άνθρωπο 16 χρόνια, οπότε νιώθω ήδη παντρεμένη»

Τα χρόνια πέρασαν και φαίνεται πως τώρα ήρθε η ώρα να γίνει σωστά. Κι έγινε σήμερα. Να ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι.

