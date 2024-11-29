«Τhe Voice of Greece»: Οι υποψήφιοι καλούνται να βγουν από το comfort zone

Το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ είναι η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης και έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο, με δύο νέες αλλά κρίσιμες Blind Auditions.

Οι θέσεις που απομένουν κενές στις ομάδες των τεσσάρων coaches είναι ελάχιστες και οι νέοι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι, που θα ανέβουν στην σκηνή του #TheVoiceGR, θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να βγουν από το μουσικό... comfort zone τους, αλλά και να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Και αυτό γιατί ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους. Στόχος τους όμως, παραμένει ένας: Να εντοπίσουν εκείνον/η που θα αναδειχθεί η καλύτερη Φωνή της Ελλάδας!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επισημαίνει στους coaches ότι θα πρέπει να προετοιμάζονται σιγά-σιγά για την επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού, τα Knockouts, και προσπαθεί να μάθει τις .. προθέσεις του Πάνου Μουζουράκη και της Έλενας Παπαρίζου απέναντι στον Χρήστο Μάστορα και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Έπειτα, ο ταλαντούχος παρουσιαστής πηγαίνει στο Family Room, όπου υποδέχεται τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους και τους εμψυχώνει, ενώ δεν λείπουν οι ξεχωριστές παρεμβάσεις του.

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» ολοκληρώνονται και δίνουν τη σκυτάλη στα... Knockouts!

«Τhe Voice of Greece», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

