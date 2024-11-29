Κτήμα λᾶας : 15 χρόνια ζωής, 1 πάρτι γιορτής!

Το Δειπνοσοφιστήριον ως αποκλειστικός συνεργάτης του κτήματος σε συνεργασία με την Event Curator, Μορφολόγο & Διακοσμήτρια Ιωάννα Βαμβακάρη δημιούργησε ένα μοναδικό party για όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους.

Η ιδέα, το concept και η ροή της εκδήλωσης ήταν ξεχωριστή, με την αλληλεπίδραση μεταξύ των καλεσμένων και την περιήγηση τους σε όλο το κτήμα, πριν οδηγηθούν στην κεντρική αίθουσα του κτήματος. Τα γλυπτά και τα αντικείμενα τέχνης του κτήματος καθώς και ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος με την έμπνευση της κ. Βαμβακάρη έκαναν τον χώρο μαγικό και ιδιαίτερο το art de la table των τραπεζιών.

Με ωραία διάθεση, ξεχωριστές μουσικές νότες και πολύ όρεξη οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν γαστρονομικά σε όλο τον κόσμο. Ο executive chef Δημήτρης Σκαρμούτσος επιμελήθηκε με πολλή αγάπη και μεράκι τα εδέσματα των καλεσμένων.

Σε διαφορετικά stations με ιδιαίτερο στήσιμο και εμφάνιση οι καλεσμένοι γεύτηκαν live pizza & live pasta στο Italian station, live carpaccio, ceviche & carving στο Fish station, live παρασκευές στο Salad station, ιδιαίτερες κοπές όπως Tomahawk stone Greek Black Angus, Dry aged rib eye, Red Angus fillet mignion, Pata Negra French cut και Corn fed whole chicken στο Meat station, live sushi και dumplings σε steamers στο Asian station και τέλος παραδοσιακό αρνάκι τσιγαριστό και πιλάφι, ντολμαδάκια, γιουβέτσι και πολλές ακόμα Ελληνικές γεύσεις στο Greek station. Το γαστρονομικό ταξίδι ολοκληρώθηκε με γλυκές γεύσεις που οι καλεσμένοι απόλαυσαν στο Desserts station. Φυσικά δεν έλειπαν από το party ονειρικά cocktails με τόνους Χριστουγέννων που επιμελήθηκε ο Άρης Χατζηαντωνίου.

Η εντυπωσιακή γενέθλια τούρτα σε σχέδιο εμπνευσμένο από την ονομασία του Κτήματος (Λᾶας - λίθος) με τον αριθμό 15 έκανε την εμφάνιση της, δευτερόλεπτα πριν το συγκρότημα 48 ΩΡΕΣ ξεκινήσει να διασκεδάζει τους καλεσμένους.

Η ιδιοκτήτρια του κτήματος κυρία Στέβη Αδάμη με την ομάδα της τραγούδησαν το HAPPY BIRTHDAY έσβησαν τα κεράκια και έδωσαν το τελικό πρόσταγμα για να ξεκινήσει το party.

H βραδιά ολοκληρώθηκε με τραγούδια από τον Άγγελο Ανδριανό.

Το Κτήμα λᾶας είναι μόλις λίγα λεπτά από την Αθήνα, στην κορυφή του λόφου της Παιανίας, και προσφέρει έναν μοναδικό χώρο για αξέχαστες εκδηλώσεις εταιρικές και κοινωνικές. Με το όνομά του να σημαίνει «πέτρα» στην ομηρική διάλεκτο, το κτήμα εκτείνεται σε 28 στρέμματα γεμάτα αμπελώνες, οπωροφόρα δέντρα και υπέροχη θέα στην Αττική, ενώ η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του συνδυάζεται με φυσικά υλικά και έργα τέχνης..

Πέρα από την απόλαυση των τριών διαφορετικών επιπέδων στα οποία εκτείνεται το κτήμα, ακολουθώντας τα πλακόστρωτα δρομάκια μπορείτε να δείτε τους αμπελώνες, τα περιβόλια . Ταυτόχρονα, θα απολαμβάνετε το μεγάλο ατού του Κτήματος Λᾶας: την εκθαμβωτική και απρόσκοπτη θέα προς την Παιανία, το Μαρκόπουλο, την πεδιάδα των Μεσογείων, το Αεροδρόμιο και τον Ευβοϊκό κόλπο.

Η μαγευτική, απεριόριστη θέα, οι όμορφες γωνιές του κτήματος, η διαφορετική, οικολογική του προσέγγιση και η άμεση επαφή με τη φύση χαρακτηρίζουν το κτήμα λᾶας. Όμως πάνω από όλα αυτά υπάρχει επαγγελματισμός με ζεστασιά και ανθρώπινη αγκαλιά!!!!

Η Ιωάννα Βαμβακάρη, Events Curator, Μορφολόγος και Διακοσμήτρια, διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τον σχεδιασμό του concept μέχρι την υλοποίηση, πάντα με τη συνεργασία εξειδικευμένων επαγγελματιών. Με δημιουργική ματιά και εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλαμβάνει επίσης τη διαμόρφωση εξωτερικών & εσωτερικών χώρων κατοικιών και εταιρικών εγκαταστάσεων, προσφέροντας μοναδικές προτάσεις που ενισχύουν την αισθητική και την επικοινωνία των χώρων.

Τάκης Χριτοφιλέας & η Δειπνοσοφιστήριον ομάδα by Zak Viemon

Συντελεστές:

Concept-Planning : Iωάννα Βαμβακάρη

Catering: Δειπνοσοφιστήριον

Live Music Band: 48 ΩΡΕΣ

Live Music: Άγγελος Ανδριανός

Video: Γιώργος Καλλίγερος

Φωτογράφοι: Γιάννης Αλεφάντου, Γιώργος Παχούντης, Ζακ Viemon

Sound & Lighting: EVENTS MUSIC PRODUCTIONS

DJ: Πάνος Τσιλούνης

Handmade Gift by Αναστασάκη Καίτη

Για πληροφορίες και κρατήσεις

Κτήμα Λᾶας

18η έξοδος Αττικής Οδού (Παιανίας-Σπάτων)

210 6029809 | 693 6265366 info@ktimalaas.g, www.ktimalaas.gr

Δειπνοσοφιστήριον Μάτσα 17, Κηφισιά, 14564

Τ: 210-6206155 | Ε: info@dipnosofistirion.gr

www.dipnosofistirion.gr /Fb/ins

Πηγή: skai.gr

