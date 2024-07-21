Τη βαθιά της θλίψη για την Κύπρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την τουρκική εισβολή, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Άννα Βίσση.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έζησε την εισβολή της Κύπρου, αφού ήταν 17 ετών όταν συνέβη, και όσα έχουν καταγραφεί στη μνήμη της δεν μπορούν να ξεχαστούν, σύμφωνα με την ίδια. Η Άννα Βίσση «ανέβασε» ένα συγκλονιστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνονται στιγμιότυπα δικά της με φόντο τη σημαία της πολυαγαπημένης της πατρίδας.

Το τραγούδι που «ντύνει» το βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας είναι το «Γιασεμί», από τον δίσκο «Ω! Κύπρος», που είχε κυκλοφορήσει το 1995.

Πηγή: skai.gr

