Ο Keanu Reeves έκανε τον ντεμπούτο του και στη συγγραφή και κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «The Book of Elsewhere». Με τη βοήθεια ενός από τους αγαπημένους του συγγραφείς, του διάσημου Βρετανού Τσάινα Μίεβιλ, το βιβλίο μέσα στις 352 σελίδες του αφηγείται την ιστορία ενός αθάνατου πολεμιστή που περνάει χιλιετίες προσπαθώντας να κατανοήσει την αθανασία του.

Είναι βασισμένο σε μια σειρά κόμικς που έγραψε ο ηθοποιός με τίτλο «BRZRKR» το 2021 με τον συγγραφέα Ματ Κιντ και τον διάσημο εικονογράφο Ρον Γκάρνεϊ και έχει πουλήσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα.

Σημειώνεται ότι το «BRZRKR» πρόκειται να μετατραπεί σε live-action ταινία με πρωταγωνιστή και παραγωγό τον Ριβς καθώς και σε ένα spinoff κινουμένων σχεδίων από το Netflix.

«Με εξέπληξε στη δημιουργική διαδικασία, το τι φανερώνεται στον εαυτό μας. Ίσως είναι ένα είδος ομιλίας. Ίσως σκέφτομαι τον θάνατο» είπε ο διάσημος πρωταγωνιστής σε συνέντευξή του στους New York Times και πρόσθεσε: «Ίσως δεν καταλαβαίνω τη βία του κόσμου. Δεν καταλαβαίνω ότι όλοι ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για πράγματα που όταν τα σκεφτόμαστε εκ των υστέρων, δεν είναι και τόσο σημαντικά. Επίσης αναρωτιέμαι για την τεχνολογία. Δεν ξέρω γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ να φύγουμε από τον πλανήτη και να ψηφιοποιηθούμε. Ίσως αναρωτιέμαι και για την αγάπη. Για ποιο λόγο ο θάνατος είναι τόσο δυνατός και η αγάπη τόσο εύθραυστη και όμως είναι η ισχυρότερη δύναμη στον πλανήτη;».

Και καταλήγει: «Mου αρέσει να σκέφτομαι αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι ανακάλυψα τον τρόπο να αποτυπωθούν σε ένα βιβλίο».

Σύμφωνα με το «The Daily Beast», το βιβλίο «The Book of Elsewhere» θα κυκλοφορήσει στα ράφια στις 23 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

