Αλέξανδρος Τσουβέλας: Κάποια στιγμή θα εκμεταλλευτώ την αγάπη του κόσμου και θα κατέβω στην πολιτική (video)

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24 και εξέφρασε την πρόθεσή του να εκμεταλλευτεί τη δημοφιλία του από τον χώρο της ηθοποιίας και να εμπλακεί με αυτόν της πολιτικής.

O γνωστός κωμικός σχολίασε την πολιτική απάθεια της νεότερης γενιάς και τη στάση πολλών νέων απέναντι στα κοινά, επισημαίνοντας πως αρκούνται στη διαδικτυακή προβολή μέσω διαδηλώσεων, χωρίς όμως να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα: «Η νέα γενιά δεν ασχολείται με τα κοινά πολύ, δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Πηγαίνουν μόνο στην πορεία για το virality, αλλά δεν πηγαίνουν στην κάλπη».

Όσο για την εμπλοκή του με την πολιτική, ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευρωβουλευτής θέλω να κατέβω. Κάποια στιγμή θα προδώσω το κοινό μου, σε κάποια χρόνια που θα τελειώσουν τα αστεία, θα εκμεταλλευτώ την αγάπη του κόσμου και θα κατέβω στην πολιτική σκηνή για το καλό μου και την τσέπη μου».

Πηγή: skai.gr

