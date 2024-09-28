Άκης Σακελλαρίου: Βγήκε από το νοσοκομείο μετά το χειρουργείο και έπεσαν βροχή οι celebrity ευχές

Μια κακιά στιγμή ήταν αρκετή για να στείλει τον Άκη Σακελλαρίου στο νοσοκομείο και στο χειρουργείο για την αποκατάσταση του σοβαρού τραυματισμού του δεξιού ποδιού του. Και ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα γιατί όπως έχει γίνει γνωστό παρασύρθηκε από λεωφορείο ενώ οδηγούσε τη μηχανή του στη Συγγρού.

Όπως διηγήθηκε ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε πριν ακόμα μπει για τη χειρουργική επέμβαση, ο οδηγός του οχήματος δεν τον είδε καν. Και πραγματικά στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του που δεν έπαθε τίποτα χειρότερο.

