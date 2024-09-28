Λογαριασμός
Λύγισε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη σκηνή του Royal Albert Hall και ξέσπασε σε κλάματα

Ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα για εκείνον

Τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ως τώρα έζησε την πέμπτη το βράδυ στο κατάμεστο Royal Albert Hall ο Κωνσταντίνος Αργυρός μπαίνοντας στο πάνθεον των ελάχιστων Ελλήνων καλλιτεχνών που κατάφεραν να εμφανιστούν στον ιστορικό αυτό χώρο στο Λονδίνο.

Και πήρε και τιμητική πλακέτα για το sold out του. Είναι λογικό λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτής της μοναδικής και για τον ίδιον βραδιάς που από κάτω εκτός από τους χιλιάδες θεατές βρισκόταν σύσσωμη η οικογένειά του αλλά και η εγκυμονούσα σύντροφός του Αλεξάνδρα Νίκα να φορτιστεί τόσο συναισθηματικά που κάποια στιγμή να λυγίσει.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

TAGS: Κωνσταντίνος Αργυρός Royal Albert Hall WomenOnly
