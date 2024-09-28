Power Of Love: Ο μεγάλος τελικός - Το πρώτο μέρος απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ

Με ένα εντυπωσιακό Gala το οποίο θα προβληθεί σε δύο μέρη, απόψε και αύριο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός του Power of Love.

Δείτε το trailer­­:

Ένα Gala γεμάτο συγκίνηση, πάθος και ανάμεικτα συναισθήματα, ακριβώς όπως κι ο έρωτας! Στο σπίτι του Power of Love επιστρέφουν για αυτή τη μεγάλη γιορτή και τα 21 αγόρια και κορίτσια που τους τελευταίους τρεις μήνες φλέρταραν, ερωτεύτηκαν ή και απογοητεύτηκαν στην αναζήτησή τους για την αγάπη.

Ορισμένες αποχωρήσεις άφησαν θέματα ανοιχτά και ερωτήματα αναπάντητα και τώρα ήρθε η ώρα να απαντηθούν. Τα λόγια πυροδοτούν εξελίξεις και η δράση φέρνει αντίδραση…

Μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες, ήταν αμέτρητες οι έντονες στιγμές που αγόρια και κορίτσια έζησαν στο Power of Love και οι καλύτερες από αυτές έχουν συγκεντρωθεί σε αφιερωματικά video, τα οποία θα παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια του τελικού.

Οι εκπλήξεις είναι πολλές !!!

Το τηλεοπτικό κοινό, που είχε ενεργό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι εκείνο που έχει τον πρώτο λόγο και στην ανάδειξη των νικητών! Διεκδικητές του τίτλου και του επάθλου είναι, από το σπίτι των κοριτσιών, η Μαρίνα, η Έμιλυ, η Σωτηρία και η Ανδριάνα και από το σπίτι των αγοριών, ο Δημήτρης, ο Δήμος, ο Νίκος και ο Γιώργος. Ποιους θα αναδείξουν νικητές οι τηλεθεατές δίνοντάς τους το έπαθλο αξίας 10.000 ευρώ;

Τα ονόματά τους θα τα ακούσουμε live από την Κατερίνα Καραβάτου στο δεύτερο μέρος του τελικού την Κυριακή το βράδυ!

Οι κάρτες ψηφοφορίας του Power of Love :

https://www.youtube.com/watch? v=gopgLkhLFEY

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

