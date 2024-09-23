Aπόγονος του Μάρκου Βαμβακάρη στο «Still Standing»

Το «Still Standing» με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο επέστρεψε, από την προηγούμενη εβδομάδα, πιο ανανεωμένο και πιο συναρπαστικό στον ΣΚΑΪ.

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Still Standing», που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου, ήρθε από την προηγούενη εβδομάδα στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΙ για να κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών.

Με έναν Χρήστο Φερεντίνο στα καλύτερά του να ξεδιπλώνει πλήρως το επικοινωνιακό του χάρισμα στη διάδραση με τους παίκτες και το κοινό -που είναι μια από τις αλλαγές που βλέπουμε στο ανανεωμένο και αγαπημένο τηλεπαιχνίδι.

Σήμερα στις 18.45, πρόκειται να δούμε νέες αναμετρήσεις μεταξύ των παικτών και ανάμεσά τους βρίσκεται ένας απόγονος του Μάρκου Βαμβακάρη.

Συγκεκριμένα, ο παππούς του Γιώργου Βαμβακάρη ήταν πρώτος ξάδελφος του Μάρκου Βαμβακάρη. Ζει στον Πειραιά αλλά η καταγωγή του (φυσικά) είναι από τη Σύρο. Με το που ακούει το επίθετο ο Χρήστος Φερεντίνος -είναι και η τελευταία μονομαχία και η σημαντικότερη για το έπαθλο- φυσικά δεν αφήνει να περάσει έτσι...

