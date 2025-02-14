«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Απευθείας σύνδεση με Λάρισα και Σαντορίνη- Σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ

Σήμερα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στις 14.45, η Λάρισα θα είναι το στούντιο της Ευλαμπίας Ρέβη ενώ ο Γιώργος Κουρδής βγαίνει ζωντανά από τη Σαντορίνη.

Δείτε το trailer:

Ένας ορειβάτης που κατέκτησε ψηλές κορυφές στον κόσμο ξεκίνησε από τον Κίσσαβο. Μας οδηγεί στο χιονισμένο βουνό αλλά και στο καταφύγιο της θαλπωρής και με συγκίνηση μας διηγείται τη συναρπαστική ιστορία του.

Γουέστερν μιας άλλης εποχής θυμίζει μια φάρμα με βίσονες στη Θεσσαλία, την οποία μας γνωρίζει ο δημιουργός της. Μια ασυνήθιστη και συναρπαστική εικόνα με τα ελεύθερα ογκώδη ζώα αλλά και τους μαύρους χοίρους που παράγουν γαλακτοκομικά και κρέας.

Η οθόνη μας γεμίζει με τις μουσούδες των ανακουφισμένων τετράποδων που έχουν βρει φροντίδα στο Καταφύγιο Ζώων. Εκατοντάδες σκύλοι και γάτες στειρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά στο κτηνιατρείο που αναλαμβάνει και την περίθαλψη των άρρωστων και κακοποιημένων ζώων. «Υιοθετήστε» είναι το μήνυμα των ανθρώπων του Καταφυγίου.

Χαλβάς Φαρσάλων! Ποιος δεν γνωρίζει το υπεραιωνόβιο γευστικό προϊόν που συνδέεται άρρηκτα με τη θεσσαλική πόλη; Μπαίνουμε σε ένα εργαστήριο παρασκευής του και βλέπουμε τα… μαγικά που κάνει ο μάστορας.

«Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

