Reese Witherspoon: Ανακοίνωσε τη νέα Elle Woods – Θα την υποδυθεί η Lexi Minetree

Η Ρις Γουίδερσπουν είναι έτοιμη να παραδώσει τη ροζ σκυτάλη στη νέα Elle Woods. Η διάσημη πρωταγωνίστρια μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Instagram ένα βίντεο που ανακοινώνει τόσο στη Λέξι Μάιντρι, όσο και στους θαυμαστές της ότι πήρε τον ρόλο της Elle Woods στην επερχόμενη πρίκουελ σειρά του «Legally Blonde».

«Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τη νέα Elle Woods! Αφού παρακολουθήσαμε τόσες πολλές απίστευτες οντισιόν για τη νέα prequel σειρά «Elle» του PrimeVideo, επιτέλους βρήκαμε την Elle μας. Και σήμερα, έπρεπε να ανακοινώσω η ίδια τα νέα», έγραψε η Γουίδερσπουν στη λεζάντα της ανάρτησης και μοιράστηκε το βίντεο της ανακοίνωσης.

Η σειρά «Elle» θα ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και θα ακολουθήσει την Elle Woods στο λύκειο, καθώς θα αποκαλύψει τις εμπειρίες ζωής της που τη διαμόρφωσαν και την οδήγησαν να γίνει η δυναμική και γοητευτική γυναίκα που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή της ταινίας του 2001.

«Έπρεπε να πάρουμε μια πολύ δύσκολη απόφαση τις προάλλες και θέλαμε να σου το πούμε αυτοπροσώπως γιατί έχεις δουλέψει πολύ σκληρά», ακούγεται να λέει η Γουίδερσπουν, στο βίντεο που τη δείχνει να κάθεται μαζί με την νέα πρωταγωνίστρια σε έναν καναπέ. «Και απλά θέλαμε να σου πούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις άλλη οντισιόν γιατί πήρες τον ρόλο. Είσαι η Elle Woods», συμπλήρωσε ενθουσιασμένη.

Στη συνέχεια η Λέξι εμφανίζεται να κλαίει και να θέλει να τηλεφωνήσει στη μαμά της για να της πει τα ευχάριστα.

«Όταν είδα την κασέτα της είπα: «Είμαστε το ίδιο άτομο;», αστειεύτηκε η Γουίδερσπουν στη μαμά της νέας πρωταγωνίστριας αφού εκείνη της είπε ότι έμοιαζαν στον τρόπο που μιλούσαν.

Η δημιουργός Λόρα Κίτρελ είναι η δεύτερη showrunner και εκτελεστική παραγωγός μαζί με την Καρολίν Ντρις. Η Γουίδερσπουν, η Λόρεν Λέβι Νόισταντερ, ο Μαρκ Ε. Πλατ και η Λόρεν Κισιλέφσκι είναι επίσης εκτελεστικοί παραγωγοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.