Το σπίτι του Power of Love είναι ένας χώρος όπου οι παίκτες επιδιώκουν να γνωρίσουν το άλλο τους μισό. Ωστόσο, για να τα καταφέρουν ίσως χρειαστεί να παραμείνουν αρκετό καιρό σε αυτό. Πέραν των συναισθημάτων σίγουρα χρήσιμη θα ήταν και κάποιου είδους στρατηγική. Κάτι τέτοιο εντοπίζει η Σωτηρία στη συμπεριφορά του Τζέισον. Η παίκτρια δεν μασάει τα λόγια της, και σε μεταξύ τους κουβέντα του είπε ξεκάθαρα πως δεν πείθεται από τη συμπεριφορά του.

Η Σωτηρία θεωρεί ότι ο Τζέισον δεν είναι τόσο ενθουσιασμένος με τη Γλυκερία όσο θέλει να δείχνει, και σίγουρα όχι όσο είναι εκείνη, αλλά όπως είπε μπήκε «διαβασμένος» και οι κινήσεις του έχουν σκεπτικό. Απ' έξω απ'έξω και με πλάγιο τρόπο προσπάθησε να βοηθήσει και τη Γλυκερία να δει τα πράγματα λίγο πιο ψύχραιμα, αλλά μάλλον μάταια.

Πηγή: skai.gr

