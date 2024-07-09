Οι θαυμαστές του «The Bear» αναμένουν με αγωνία τον τρίτο κύκλο της σειράς και πλέον γνωρίζουμε ότι θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα από το Disney+ στις 16 Ιουλίου.

Το «The Bear» περιστρέφεται γύρω από τον Carmen «Carmy» Berzatto, τον οποίο ενσαρκώνει ο Jeremy Allen White, έναν καταξιωμένο σεφ στη Νέα Υόρκη, ο οποίος επιστρέφει στο οικογενειακό του μαγαζί με σάντουιτς με ιταλικό μοσχαρίσιο κρέας μετά την τραγική αυτοκτονία του αδελφού του. Ο Carmy βρίσκει τον εαυτό του επιβαρυμένο με σημαντικά χρέη, μια ερειπωμένη κουζίνα και μια ομάδα ταλαντούχων αλλά ατίθασων μελών του προσωπικού.

Ο Christopher Storer είναι ο δημιουργός και εργάζεται ως εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τους Joanna Calo, Hiro Murai και Nate Matteson της Super Frog, καθώς και τον Josh Senior.

Οι πρώτες σεζόν έλαβαν ευρεία κριτική αναγνώριση και επαίνους για την απεικόνιση μιας ομάδας αταίριαστων που ενώνονται για να πετύχουν τα όνειρά τους. Οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή της σειράς και τη συνέχιση της ιστορίας του Carmy.

Πηγή: skai.gr

