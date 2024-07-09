Η Νίκη αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής παίκτρια της προηγούμενης εβδομάδας. Το κέρδος της για την διάκριση αυτή ήταν μια ρομαντική βόλτα με σκάφος στα στενά του Βοσπόρου. Για το ραντεβού αυτό επέλεξε ως παρτενέρ τον Αργύρη, κίνηση που ενδεχομένως να ξανασκεφτόνταν αν ήξερε τι θα ακολουθούσε.

Κάπου ανάμεσα στα κύματα, με χαλαρή κουβέντα και ωραία μεζεδάκια ο Κρητικός έφαγε σταφύλι, και για να μην ακουμπήσει τα κουκούτσια στο τραπέζι, όπως εξήγησε αργότερα, προτίμησε να τα ρίξει στη θάλασσα με τρόπο καθόλου διακριτικό. Η Νίκη σάστισε στο θέαμα και αμέσως του εξήγησε ότι δεν της άρεσε η εικόνα.

Ευτυχώς, για τη Νίκη μπορεί αυτό το ραντεβού να στιγματίστηκε από αυτή την εικόνα, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που απολαμβάνει ραντεβού σε σκάφος, καθώς όπως είπε το συνηθίζει!

