Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Το viral προτραίτο της Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρδή

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής είναι οι παρουσιαστές της νέας εκπομπής του ΣΚΑΙ, Όπου υπάρχει Ελλάδα, που ήδη προετοιμάζεται για να κάνει πρεμιέρα στις αρχές της νέας χρονιάς.

Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» είναι το καθημερινό ενημερωτικό ταξίδι του ΣΚΑΪ, που αναδεικνύει την αυθεντική ψυχή της Ελλάδας - τις όμορφες, αλλά και τις δύσκολες όψεις της. Η εκπομπή φέρνει στο φως την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου, «βλέπει» και «ακούει» τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ιστορίες, αφηγήσεις, εμπειρίες και τον μοναδικό τρόπο ζωής των κατοίκων της.

Το στούντιο της εκπομπής θα στήνεται… σε έναν πολύβουο δρόμο, μια έρημη ακτή, ένα μικρό χωριό στην άκρη του χάρτη, θα στήνεται «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Σε απευθείας μετάδοση, οι παρουσιαστές, Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής κάθε μέρα θα «μετακομίζουν» σε άλλο σημείο και μαζί τους θα ανακαλύπτουμε την πραγματική Ελλάδα.

Κι ένας από τους πρώτους τους προορισμούς θα είναι και το νησί της Σκιάθου. Εκεί βρίσκεται ο Gio.Barber, κομμωτής και εξαιρετικά πετυχημένος TikToker που φτιάχνει έργα τέχνης από τρίχες. Και είναι εξαιρετικά πιστά αντίγραφα. Κάθε του δημιουργία γίνεται viral με χιλιάδες like και αυτή τη φορά έφτιαξε το δίδυμο των παρουσιαστών της νέας εκπομπής του ΣΚΑΙ. Εντυπωσιακό!

