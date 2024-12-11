​Η συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας στη συμβολή των οδών Ερεχθείου και Ν. Καλλισπέρη, εντός μίας ορθογώνιας, κτιστής κατασκευής, απέδωσε νέα ευρήματα. Πρόκειται για θραύσματα γλυπτών, άνω και κάτω άκρων, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα σχετίζονται με το άγαλμα του Ερμού που έχει ήδη ανασυρθεί, κορμός δεύτερου αγάλματος επίσης ανδρικής μορφής φυσικού μεγέθους, τοποθετημένος επί της δεξιάς πλευράς του, σπαράγματα ειδωλίου, καθώς και μεγάλος αριθμός λύχνων του 5ου αι. μ.Χ.

Νέα ευρήματα πλησίον του Ηρωδείου

Όλα τα ευρήματα που έχουν ήδη ανασυρθεί έχουν μεταφερθεί στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, όπου κατά το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το έργο συντήρησης και αποκατάστασής τους.

Η έρευνα θα εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο εντοπισμού άλλων ευρημάτων, καθώς και της πλήρους τεκμηρίωσης των συνθηκών απόρριψης και του χώρου όπου εντοπίστηκαν τα ευρήματα.

Είναι προφανές ότι το μοναδικό αυτό εύρημα, το οποίο ρίχνει φως σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα κεφάλαια της ιστορίας, αυτό του τέλους της αρχαιότητας, απαιτεί τη δέουσα επιμέλεια και την απερίσπαστη εργασία από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας, ώστε να ολοκληρωθεί κατά το συντομότερο διάστημα η έρευνα και η αποκατάσταση του συνόλου.

