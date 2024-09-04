Υπέργηρος, παλαιοβιβλιοπώλης και TikToker

Ο 83χρονος Κλάους Βίλμπραντ μιλάει για τον Ντοστογιέφσκι και τον Κάφκα στο TikTok με φόντο τα ράφια του παλαιοβιβλιοπωλείου του -και συγκεντρώνει χιλιάδες followers.

Όταν βλέπει κανείς τον Κλάους Βίλμπραντ, σίγουρα ο όρος influencer δεν είναι ο πρώτος που του έρχεται στον νου -τουλάχιστον όχι ένας κλισέ influencer. Δεν είναι ντυμένος εκκεντρικά ή έστω μοντέρνα και μάλλον θα φοβόταν να τον ρωτήσει κάποιος για τη ρουτίνα περιποίησης που ακολουθεί. Ο 83χρονος Γερμανός έχει κατάλευκα μαλλιά και φοράει ένα μάλλον παλιομοδίτικο σακάκι με φαρδιές τσέπες. Κι όμως, ο Κλάους Βίλμπραντ είναι influencer, και μάλιστα εξαιρετικά πετυχημένος: Στο Instagram έχει πάνω από 100.000 followers, ενώ στο TikΤok περίπου 40.000. Φαίνεται ότι το γήρας δεν μπορεί να εμποδίσει την επιτυχία στα κοινωνικά δίκτυα.

H αγάπη για τα βιβλία και οι γνώσεις του τον έκαναν διάσημο

Η ζωή του είναι αφιερωμένη στη λογοτεχνία: Το μικρό παλαιοβιβλιοπωλείο του βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια σχεδόν σε ένα μικρό στενό στην Κολωνία. Ένα μέρος που έστησε με αγάπη – για τη λογοτεχνία και τα παλιά βιβλία και πλέον είναι θεσμός στην πόλη.



Ένας παλαιοβιβλιοπώλης δεν έχει όραμα να πλουτίσει μέσω της δουλειάς του. Ωστόσο, για τον Κλάους Βίλμπραντ η κατηφόρα που πήραν οι πωλήσεις τον έφερε αντιμέτωπο με ριζικές αποφάσεις: Μήπως ήρθε η ώρα να βάλει λουκέτο στο μαγαζί του; Μία σκέψη που τον συνόδευε μέχρι να ανεβάσει το πρώτο βίντεο στο διαδίκτυο: Ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Και αυτό που ακολούθησε ένα είδος... Ανάστασης. «Από τότε που χρησιμοποιούμε το TikΤok και το Instagram έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και οι πωλήσεις», λέει ο παλαιοπώλης με περηφάνια.

«Ποια τρία βιβλία θα έπρεπε να έχει διαβάσει κανείς;»

Aυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που έθεσε στο κατά πολύ νεαρότερο κοινό στις κοινωνικές πλατφόρμες. Το εγχείρημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέλαβε μια νεαρή κοπέλα - περίπου 50 χρόνια νεότερη από τον Κλάους Βίλμπραντ, η Ντάρια Ραζούμοβιτς. Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια σε ένα παζάρι μεταχειρισμένων.



Άρχισαν να μιλάνε για βιβλία. Το κατάστημα υπολειτουργούσε τότε. «Έκανα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τον κ. Βίλμπραντ. Και τότε σκέφτηκα: Πρέπει κάπου να καταγραφεί αυτή η γνώση, λέει η Ντάρια, η οποία του πρότεινε να δοκιμάσει τις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων. «Δεν είχε πια τίποτα να χάσει», λέει.



Η Ραζούμοβιτς τραβάει βίντεο και κάνει ερωτήσεις, ο Βίλμπραντ απαντά. Και το εγχείρημα φαίνεται να δουλεύει πλέον καλά. Τα σχόλια των θαυμαστών το επιβεβαιώνουν. Παραδόξως, φαίνεται ότι στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων αρέσει η "αναλογική" προσωπικότητα του Βίλμπραντ.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

